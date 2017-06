publié le 07/06/2017 à 19:26

La finale de The Voice 2017 promet d'être riche en émotions. Après des semaines de compétition, ils ne sont plus que quatre : Lisandro Cuxi, Vincent Vinel Lucie et Nicola Cavallaro pour devenir le grand gagnant de la saison. Et qui dit soirée exceptionnelle, dit invités exceptionnels. Après Katy Perry, qui a enflammé la demi finale la semaine dernière, c'est la star colombienne Shakira qui sera l'invitée d'honneur pour clore la saison 6. Elle ne viendra pas seule puisque Slimane, le gagnant de la 5 sera aussi de la partie.



Slimane dévoilera d'ailleurs son nouveau single en direct lors de son passage dans l'émission le 10 juin. Nolwenn Leroy, mais aussi Calogero et Soprano ont aussi été annoncés pour cette grande finale très attendue par les candidats, mais aussi leurs fans.

Lisandro Cuxi (team Matt Pokora), Lucie (team Florent Pagny), Nicola Cavallaro (team Zazie) et Vincent Vinel(team Mika) devront donc se donner une nouvelle fois à fond pour ce dernier direct de la saison. Chacun interprétera le titre de son choix, afin de séduire le public qui votera pour sa victoire.