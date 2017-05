publié le 16/05/2017 à 13:43

Le Roi de la pop sera ramené à la vie, le temps d'un film. Le biopic, baptisé Searching For Neverland - À la recherche du Pays imaginaire, en référence au nom du ranch californien du chanteur ainsi qu'au pays de Peter Pan - est attendu sur les écrans américains le 29 mai prochain. Produit par la chaîne de télévisions Lifetime, le film est adapté du best-seller Remember the Time : Protecting Michael Jackson in his final days, écrit par Bill Whitfield et Javon Beard et sorti en 2014. Ces derniers ne sont autres que les gardes du corps du chanteur, et c'est à travers leurs yeux que, dans ce biopic réalisé par Dianne Houston, seront retracées les dernières années du Roi de la pop.



Et c'est l'un des sosies les plus connus du chanteur disparu en 2009, Navi, qui l'incarnera à l'écran. On le découvre dans ce premier trailer de Searching For Neverland, entouré des enfants qu'ils invitait dans son ranch de Californie.

Goûter d'anniversaire, séance de cinéma ou cours de danse sont autant de séquences reconstituées dans ces premières images, qui présentent parallèlement les gardes du corps de l'interprète de Thriller. Bill Whitfield et Javon Beard sont incarnés respectivement par Chad Coleman (The Walking Dead) et Sam Adegoke (NCIS : Los Angeles).