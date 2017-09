publié le 06/09/2017 à 15:44

La petite chaîne qui monte a désormais 30 ans et n'a plus aucun complexe. M6, et son président Nicolas de Tavernost effectuaient leur 31ème rentrée mardi 5 septembre et ont présenté un bilan positif. En rappelant que désormais M6 engendrait des revenus représentant 70% de ceux de TF1, le board de la chaîne a souligné la force de ses programmes et de ses marques.



L'Amour est dans le pré, La France a un incroyable talent, Les Reines du shopping, Une ambition intime, Top Chef... M6 propose des programmes au succès qui ne se dément pas mais sont surtout des productions maison, originales. Et pour maintenir sa progression en audience et en part de de marché, la Six demeure agressive et ambitieuse en prenant des risques.

Relance de Nouvelle Star, lancement de Wild, la course de survie, Urgences, la vie au bout du fil et autres soirées exceptionnelles, la saison sera animée sur M6.



"Wild", un mélange de "Koh-Lanta" et "Pékin Express"

Avec le succès des différents numéros d'À l'état sauvage (qui reviendra avec Shy'm et Adriana Karembeu) et précédemment de Pékin Express, M6 a pris goût aux jeux de survie et d'aventure, si bien que la chaîne va lancer un format inédit et issu d'une création française:Wild, la course de survie. Confié à Stéphane Rotenberg, le jeu est un mélange d'aventure et de survie.



Il y aura 14 candidats, répartis en deux catégories : 7 spécialistes de la survie (soldat d'élite par exemple) et 7 personnes n'ayant jamais connu de frissons (l'une d'elles avoue dans le teaser qu'elle est allée une fois au Maroc). Réparties en 7 binômes, les équipes partiront d'endroits différents mais situés à équidistance du point à atteindre.



Pour rendre la chose compliquée, la production a multiplié les environnements hostiles. Jungle, désert de sable, désert de pierres, savane et haute altitude seront les éléments dans lesquels évolueront les aventuriers. À chaque étape, le binôme spécialiste-novice vainqueur reste en place, les autres doivent être recomposés. "Jamais un jeu d'aventure n'aura été aussi intense", prévient M6.

"Urgences, la vie au bout du fil", immersion dans le réel

M6 promet ici de l'émotion et surtout une plongée dans un univers en constante ébullition, celui du plus grand centre d'appel d'urgence de France. La chaîne va proposer cette série documentaire filmée comme une fiction, afin de s'immerger dans l'univers de ceux qui sont en première ligne, chargés de détecter une véritable urgence ou un cas ne nécessitant pas l'intervention des secours.



Capables d'écouter, de calmer tout comme d'expliquer les premiers soins éventuels à prodiguer, ces professionnels méconnus sauvent littéralement des vies. Si TF1 propose déjà l'émission Appels d'urgences, M6 a pris le pari de proposer sa version avec une approche différente avec un prisme fiction à même de provoquer l'empathie et l'émotion chez les téléspectateurs.

De la fiction française ambitieuse

Si le best-seller Scènes de ménage fait toujours un carton quotidien sur M6, le groupe n'hésite pas à tenter d'autres paris et à laisser leurs chances à des productions françaises. Parmi celles qui viendront remplir une case en prime time de la Six, Quadras porte de grands espoirs. Proposée, produite par François-Xavier Demaison dont il campe l'un des rôles principaux, cette mini-série de 8 épisodes abordera la crise de la quarantaine. Alix Poisson, Julien Boisselier ou encore Marius Colucci font partie du casting.



En outre, Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ?, portée par Lorànt Deutsch Deutsch, raconte l'histoire d'un couple qui quitte Paris pour aller vivre à la campagne. Souviens-toi, avec Sami Bouajila et Marie Gilain, est un thriller pur qui promet de tenir le téléspectateur en haleine.

Des soirées spéciales pour marquer des événements

Si le Marrakech du rire, Une Ambition intime ou Nouvelle Star seront des classiques de retour (bien que revisité pour NS), M6 mise aussi sur des one shots, des prime time exceptionnels à l'image de celui qui viendra couronner les 40 ans du Puy du fou. Le parc à thème va entraîner pendant 48 heures des animateurs de la chaîne afin qu'ils puissent se produire devant le public. David Ginola en gladiateur, Philippe Etchebest en viking ou encore Ophélie Meunier en dresseuse de rapaces tenteront de relever le défi.



Autre soirée, au symbole fort, Rire pour un toit. Durant la soirée menée par Jamel Debbouze, des sketchs et des parodies joués par des humoristes de toutes les générations sensibiliseront les Français à la cause du mal-logement. Le programme, au profit de la Fondation Abbé Pierre, sera suivi d'un documentaire tourné par Melissa Theuriau, elle aussi soutien de la fondation, à l'image de son humoriste d'époux.