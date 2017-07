publié le 24/07/2017 à 12:35

Si le Paris Saint-Germain veut "rêver plus grand", les chanteurs en quête de succès voient "le rêve à nouveau possible" grâce à Nouvelle Star. Dans un teaser publié dimanche 23 juillet sur Twitter, M6 met en scène de jeunes personnes regardant l'horizon, rêvant sans doute de monter sur scène comme le montrent les plans de projecteurs qui s'illuminent. Sur Supermassive Black Hole de Muse, les chanteurs foncent forcer leur destin en participant au concours de chant de M6 avec un slogan qui conclue la bande-annonce : "Le rêve à nouveau possible", pour signer le retour d'un programme phare que la chaîne relance en y mettant les moyens.



En effet, la production a offert un lifting aux décors mais aussi au jury de Nouvelle Star. Benjamin Biolay, Cœur de Pirate, Dany Synthé et Nathalie Noennec seront les nouveaux jurés avec Shy'm à l'animation de l'émission. Pour l'after show, Erika Moulet s'est vue confier la tranche, à l'image de ce que faisait Enora Malagré lorsque l'émission est passée sur D8 (devenue depuis C8).