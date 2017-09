Avec "This is Us", 6Ter s'offre une série événement et feel good

publié le 06/09/2017 à 10:23

Une série qui colle parfaitement à la chaîne sur laquelle elle sera diffusée. 6Ter, la chaîne "feel good"et familiale du groupe M6, s'offre This is Us, une série événement qui a rassemblé 15 millions de téléspectateurs sur NBC. Déjà disponible en France sur Canal+ Séries et Canal+, la fiction sera sur une chaîne gratuite cette fois-ci. This is Us est une série qui fait du bien à ceux qui la regardent, et abordent des sujets de tous les jours à travers des gens simples, normaux.



Ici pas de héros, ou alors du quotidien. La série tourne autour de personnes nées le même jour, et elle débute le jour de leur 36 ans. Si l'on s'attache aux personnages, c'est parce que les showrunners se sont attelés à essayer de les faire ressembler à chacun de nous, avec leurs problèmes, leurs joies et leurs peines. Il ont aussi des défauts, des failles.

Au casting, Milo Ventimiglia (Nathan Petrelli dans Heroes) est sans doute le visage qui parlera le plus au grand public. Mais les autres comédiens ne déméritent pas et la série familiale, un genre peu en vogue en ce moment, réussi le pari de l'émotion sous toute ses formes. Rien de spectaculaire, pas d'effets spéciaux, juste des personnages qui pourraient être notre voisin, ou nous-mêmes.