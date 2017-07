publié le 07/07/2017 à 10:53

C'est un nouvelle aventure pour Shy'm. La chanteuse présentera dès la rentrée la nouvelle formule de Nouvelle Star, qui fait son grand retour sur M6 après sept ans d'absence. Un choix surprenant de la part de le production, mais que Shy'm a accepté sans hésiter, comme elle le confie au micro RTL



"C'est un choix audacieux, de leur part de me demander et de ma part d'accepter. Et c'est d'ailleurs pour cela que je l'ai fait, c'était une nouvelle aventure, un nouveau challenge, une nouvelle casquette à défendre".

La jeune femme de 31 ans a déjà pu jouer son rôle auprès des candidats lors des premiers castings, qui ont déjà débuté : "Je peux mieux en parler maintenant car on a commencé les castings et c'est une belle aventure qui s'annonce auprès des candidats. Je les accompagne, je les vois débarquer avec leur famille avec leurs parents ou pas, pleins de rêves, d'envies, de naïveté, de fébrilité remplie d'angoisse. Je vais les voir évoluer pendant des semaines au sein du programme et c'est très touchant d'avoir ce rôle là".



Shy'm sera accompagnée d'un tout nouveau jury, composé de Cœur de Pirate, Benjamin Biolay, Nathalie Noennec et Dany Synthé. L'émission sera diffusée dès l'automne prochain.