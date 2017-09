Jamel Debbouze accusé de grossophobie après son passage dans "Quotidien"

publié le 05/09/2017 à 10:47

Dans sa séquence "Le Petit Q", l'émission de Yann Barthès Quotidien est revenue sur une affaire concernant le chanteur américain Usher. D'après les médias américains, l'interprète de Yeah! aurait contracté un herpès génital et aurait contaminé plusieurs partenaires sexuels sans préalablement les avertir de cette condition. La loi américaine fait de cette dissimulation un délit. Plusieurs personnes ont entreprit des procédures judiciaires contre la star suite à ces révélations.



Invité de l'émission, Jamel Debbouze découvre sur le plateau cette histoire et ses réactions sont filmées dans un carré en bas de l'écran. Lorsque l'une des victimes présumées apparaît à l'écran, l'humoriste français est hilare et hurle derrière les rires du public : "C'est impossible ! C'est impossible !"

Pour l'humoriste, il serait inconcevable que Usher ait une relation sexuelle avec cette femme à cause de son poids et de son corps. Après le sujet, Yann Barthès dans un rire demande une réaction à Jamel Debbouze qui se presse de répondre : "C'est sûr que c'est une menteuse". La différence de physique entre l'athlétique Usher et cette femme ne pourrait que décrédibiliser ses dires. Jamel pousse l'humiliation un peu plus loin en demandant plusieurs fois à "repasser les images de la victimes" pour faire rire le public.

Étaler sa grossophobie en direct. Pas de doute, Jamel Debbouze est un blaireau. Merci #Quotidien ! pic.twitter.com/Hqn3x0QJtO — Nils Wilcke (@paul_denton) 4 septembre 2017

Les réactions ont été nombreuses sur les réseaux sociaux où l'humoristes a été attaqué pour sa manifeste grossophobie (discrimination en fonction du poids).

Il y a un malaise Jamel Debbouze qui body shame lourdement une nana qui a eu une relation avec Usher, non ? Gène sur le plateau. #Quotidien — Pierre Rapeau (@Takerusan) 4 septembre 2017

OKLM #Quotidien et @DebbouzeJamel votre séquence de #grossophobie ordinaire? Votre émission vaut mieux que ça, on était pas loin de #TPMP... — Camille Lopes (@Ellimac_Lps) 4 septembre 2017