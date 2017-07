Shy'm et le jury de "Nouvelle Star" sur M6

publié le 12/07/2017 à 14:35

Nouvelle Star retrouve une première jeunesse. Pour son grand retour dès l'automne prochain, le télé-crochet change du tout au tout : nouveau jury, nouvelle organisation et nouveau lieu de tournage. L'émission, présentée désormais par Shy'm, retrouve aussi sa maison mère puisqu'elle sera diffusée sur M6 après avoir passé quatre ans sur D8.



Les nouveaux membres du jury, Benjamin Biolay, Cœur de pirate, Dany Synthé et Nathalie Noennec tournent cet été les castings de cette nouvelle édition et, première nouveauté, ils auditionnent moins de candidats que les jurés précédents. Afin d'éviter des queues interminables, ils sont désormais 35 musiciens à se présenter chaque jour devant les quatre professionnels.

Pré-sélectionnés par la production, ces candidats sont d'un niveau de chant très élevé, qui ne se fait plus a cappella : ils sont accompagnés d'un guitariste ou d'un pianiste et doivent absolument chanter une de leurs deux chansons en français.

Une sélection rapide

Autre grande nouveauté de cette édition, le jury a une arme secrète pour sélectionner ses candidats préférés, le "star-pass". Les quatre jurés disposent chacun d'un bouton, situés sous la table, qu'ils peuvent activer lorsqu'ils ont un coup de cœur. S'ils appuient tous les quatre, alors les lettres "S.T.A.R" apparaissent et le candidat est directement qualifié pour la deuxième épreuve du théâtre. Ils n'ont le droit qu'à dix coups de cœur, grand maximum.



Ceux qui n'ont pas la chance de bénéficier de cette sélection coup de cœur doivent se rendre aux épreuves du théâtre, qui auront lieu en septembre à l'Élysée Montmartre. Pendant plusieurs jours, ils vont rivaliser lors d'une épreuve a cappella, puis former un trio au piano et terminer par une performance sur une bande-son.



Les 20 candidats sélectionnés accéderont enfin aux épreuves en direct, tournées à la Cité du cinéma, à Saint-Denis, d'après une information de Puremédias. Présentée par Shy'm, l'émission sera suivie d'une autre qui dévoile les coulisses du concours, avec Erika Moulet à la présentation.