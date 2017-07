publié le 12/07/2017 à 11:44

Nouvelle Star revient. Le télé-crochet qui a révélé Julien Doré ou encore Christophe Wilem reviendra à la rentrée sur M6, mais les auditions ont déjà commencé en province, et notamment à Bordeaux mardi 11 juillet. Cette année pas de file d'attente, les 35 candidats sélectionnés par internet pour Bordeaux se retrouvent dans une salle que l'on appelle "Le Foyer" avant leur passage devant le jury.



En attendant, c'est Shy'm, la nouvelle animatrice de l'émission, qui vient les soutenir. "On sent que ce sont des jeunes qui viennent d'un peu de partout, qui sont accompagnés soit de leurs parents soit de leur meilleur(e) ami(e) ou de leur chéri(e). Il y a un côté familial qui est très touchant", confie la chanteuse-présentatrice à RTL.

Pour le grand retour de l'émission, M6 et FremantleMedia ont mis les petits plats dans les grands. Nouveau logo, nouveau décors et nouveaux jury. Cœur de pirate, Benjamin Biolay, Dany Synthé et Nathalie Noennec seront les juges des prestations des uns et des autres. Deux artistes confirmés et deux professionnels du métier pour trouver la prochaine pépite de la chanson française.

"On m'a dit que c'est Benjamin Biolay qui avait pensé à moi", explique Nathalie Noennec, directrice artistique reconnue. "Benjamin et moi, on a commencé à travailler ensemble il y a un peu plus de 15 ans", rappelle-t-elle. "Nouvelle Star est une émission qui est extrêmement importante pour M6, parce qu'elle est vraiment dans l'ADN de la chaîne", explique Frédéric de Vincelles, directeur général des programmes de M6. La prochaine saison de Nouvelle Star sera diffusée dès la rentrée prochaine.