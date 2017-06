Puy du Fou : "C'est un acte de reconnaissance", témoigne Philippe de Villiers

publié le 18/06/2017 à 10:04

La création du Puy du Fou était un pari. Sans capital, Philippe de Villiers a fondé le parc français, devenu deuxième après Disney en termes de fréquentation, il y a 40 ans. "C'était un acte de reconnaissance pour une enfance heureuse", témoigne l'ancien député européen au micro de RTL, ce dimanche 18 juin. "Je me suis toujours dit, un jour, je rendrai ce que j'ai reçu. Je me suis endetté à vie, je paierai ma dette pour cette enfance".



À 18 ans, le natif de Vendée annonce sa volonté à son père, sans avoir d'idée pour la forme. Il intègre Sciences Po et un jour au cinéma, parti voir une séance d'Amarcord de Fellini, l'étudiant trouve son concept. "Je vais faire un film de plein air vivant, ça n'a jamais été fait. Ainsi est né le Puy du Fou", raconte Philippe de Villiers.



L'an dernier, le parc a reçu la visite de plus de deux millions de personnes, ce qui permet au Puy du Fou de subvenir à ses besoins. Bâti sur un modèle économique associatif, aucun actionnaire ou dividende. "On n'est pas un business, on a une manière de respecter la poésie et la nature", explique le souverainiste qui pense que le Puy du Fou a actuellement le vent en poupe. "Dans les années 1990 - 2000, les gens se contentaient des manèges, des sensations. Maintenant, il veulent plus. Il y a un appétit de racines, de spectacle vivant et d’émotion".