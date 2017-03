Philippe Etchebest et la catastrophe culinaire

publié le 08/03/2017 à 23:15

Catastrophe pour Philippe Etchebest ! Lors de la première épreuve de la soirée, le chef a un accident de parcours. Il doit alors se mesurer aux sept candidats qui doivent le battre. Tous doivent réaliser un plat gastronomique à base de pâtes. Sauf que dans le feu de l'action, Philippe Etchebest perd le contrôle de ses mains et laisse échapper le contenu de sa casserole sur le plancher. Il n'a pas d'autres solutions et doit donc changer sa recette s'il veut terminer l'épreuve dans les temps. Sur les réseaux sociaux, cette "chute" n'est pas passée inaperçue.



Pourtant, le chef étoilé était parti sur les chapeaux de roue. Il était prêt à montrer ses talents en cuisinant des pâtes assaisonnées à la crème et au persil, entre autres. Mais, une fois la recette tombée par terre, tout est annulé. Les internautes se montrent plutôt solidaires de Philippe Etchebest.

#TopChef2017 Et pan toutes les pates par terre @etchebest_p — Edwige Cuisine (@Edwigecuisine) 8 mars 2017

#TopChef2017 avec la musique épique quand la persillade tombe t'a l'impression que les avengers arrivent — Hmcph76 (@Hmcph76) 8 mars 2017

Mais, il n'empêche que le chef se rattrape vite et arrive à faire frémir les papilles de certaines internautes. Il faut dire que Philippe Etchebest est quand même l'une des stars de l'émission, avec son caractère.

Pour l'instant c'est l'assiette du chef Etchebest qui me fait envie #TopChef — Ambre Bernstein (@bernstein90) 8 mars 2017