publié le 03/03/2017 à 15:07

Clap de fin pour une émission phare de Canal +. Après treize ans d'antenne, Le Grand Journalfait ses adieux aux téléspectateurs ce vendredi 3 mars. Déprogrammé faute d'audience (l'émission était suivie par 100.000 personnes en moyenne), le talk-show ne termine pas la saison. Malgré cette fin prématurée, l'émission a marqué les grandes heures de la chaîne cryptée depuis 2004 et offrira peut-être une dernière à l'image de ses premières années.



Les invités de ce vendredi soir sont des habitués de l'émission, Antoine de Caunes et José Garcia. Le premier a directement succédé à Michel Denisot et a présenté l'émission pendant deux saisons, entre 2013 et 2015. Le duo culte de l'émission Nulle part ailleurs va peut-être saccager le plateau une dernière fois, comme il l'a fait en 2013 avec le clown américain Jango Edwards. Une séquence culte, dans laquelle le plateau et les spectateurs ont été aspergés de peinture.

> José Garcia sème la pagaille au Grand Journal

Doria Tillier désinvitée

Les anciennes Miss Météo du Grand Journal seront-elles présentes ? L'émission a révélé au grand public de nombreuses comédiennes comme Charlotte Le Bon, Louise Bourgoin et Doria Tillier. Cette dernière devait normalement être présente pour l'émission mais elle a été désinvitée à la dernière minute, comme elle l'expliquait jeudi 2 mars sur le plateau de C à Vous.

Venue promouvoir le film qu'elle a écrit avec Nicolas Bedos, et dans lequel elle lui donne la réplique, Monsieur & Madame Adelman, elle a expliqué ne pas connaître les raisons de son éviction. "Je ne sais pas. Ils ont dû changer leur ligne éditoriale" a-t-elle ironisé : "J'aurais bien aimé dire au revoir à ce plateau mais je vais m'en remettre". Si elle ne sera pas présente, Doria Tillier garde quand même un bon souvenir de ses années au talk-show : "C'est une émission où j'étais très très heureuse. J'étais très libre. J'ai adoré. Mais, j'en ai déjà fait le deuil blanc car Le Grand Journal d'aujourd'hui n'est plus celui que j'ai connu".



Cette émission sera surtout le temps des adieux pour plusieurs chroniqueurs stars de l'émission comme Augustin Trapenard, Axelle Lafont ou André Manoukian. Ornella Fleury, la Miss Météo de cette saison 13, présentera l'ultime bulletin humoristique de l'émission.