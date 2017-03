Grégoire est l'invité de Stéphane Bern dans A La Bonne Heure

publié le 03/03/2017 à 10:38

Le 3 mars à 21h, TF1 diffusera le concert des Enfoirés, baptisé "Mission Enfoirés" et enregistré au Zénith de Toulouse en janvier dernier. Parmi les artistes présents sur scène : Grégoire !

Les Enfoirés 2017 : "Mission Enfoirés" !

A l'occasion de cette soirée exceptionnelle, RTL, partenaire historique des Restos du Cœur, diffusera également le concert en simultané. Mais avant le show, en guise d'échauffement, Steven Bellery nous plongera dans les coulisses du spectacle. Confidences et anecdotes des artistes sont au programme ! Retrouvez le journaliste à partir de 20h sur RTL.

Près de trois heures de musique avec les plus grands artistes français : Jean-Louis Aubert, Bénabar, Amel Bent, Amir, Patrick Bruel, Sébastien Chabal, Thomas Dutronc, Garou, Nicolas Canteloup, Patrick Fiori, Liane Foly, Grégoire, Marie Agnès Gillot, Kendji Girac, David Hallyday, Jenifer, Michael Jones, Gérard Jugnot, Claire Keim, Michèle Laroque, Maxime Le Forestier, Nolwenn Leroy, Christophe Maé, Mimie Mathy, Jean-Baptiste Maunier, MC Solaar, Kad Merad, Jeff Panacloc, Thomas Pesquet, Lorie Pester, M Pokora, Soprano, Tal, Christophe Willem, Michael Youn, Zazie...

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Marc Giraud, Eric Dussart, Régis Maihlot et Patrice Carmouze.

Régis Mailhot en spectacle

Citoyen, la liberté d’expression c’est aussi pour les pigeons. Régis Mailhot est un esprit libre et il le revendique. À une époque où l’humour est devenu un acte de délinquance. Une époque où on nous explique comment vivre, quoi penser, qui brûler et honnir… Il est temps de prendre du recul. Découvrez un "citoyen" qui a pris le "Parti d’en rire". Régis Mailhot est actuellement en tournée dans toute la France.

"Citoyen", le nouveau spectacle de Régis Mailhot

