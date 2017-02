"'Le Grand Journal' avait fait son temps", pour Michel Denisot

et Cécile De Sèze

Elle aura rythmé 13 ans de soirées télévisées en access prime-time. Le Grand Journal, l'émission phare de Canal +, s'arrête. La chaîne a fait tomber le couperet lundi 13 février, après des rumeurs démenties la semaine précédente. La date de fin est arrêtée au 17 mars prochain, ce qui laisse une semaine à Victor Robert et son équipe pour faire leurs adieux aux téléspectateurs. Ils ont d'ailleurs reçu le soutien de Michel Denisot, créateur du programme emblématique en 2004, qui leur envoie "une pensée pour l'équipe en place, c'est un moment difficile", même si, par ailleurs, il admet "comprendre la décision de la chaîne vu les audiences de l'émission depuis quelques temps", confie-t-il à RTL.



Personnellement, Michel Denisot "regarde ça d'un peu loin maintenant". "Même si c'est moi qui est créé cette émission en 2004, j'ai quitté Le Grand Journal en 2013 donc depuis je suis passé ailleurs. Je suis à Vanity Fair, j'écris une comédie pour le cinéma, mais c'est vrai que ça ne me laisse pas insensible". "Les pages sont faites pour être tournées, poursuit-il, elles se tournent maintenant, peut-être qu'elles auraient dû être tournées avant, je ne sais pas trop, mais en tout cas l'émission avait fait son temps".

"Je ne prétends pas que ça ne pouvait pas continuer sans moi, mais c'est vrai qu'après ça a moins bien marché, donc il y avait un problème quelque part (...) Il faut que la chaîne trouve le bon rebond pour reprendre à la rentrée et retrouver ce qui a fait sa qualité sur cette tranche horaire qui est très importante", ajoute encore l'ancien présentateur qui rappelle les audiences à la grande époque du Grand Journal.

Le record était à 3.2 millions téléspectateurs de moyenne sur les deux parties, avec un pic à 4.5 millions selon lui. Sa dernière année attirait autour d'1.7 million de téléspectateurs, alors que jeudi dernier, seulement 73.000 personnes ont suivi le programme.

Hommage à ses anciens collègues du "Grand Journal"

L'animateur historique du Grand Journal n'oublie pas de rendre hommage à l'équipe qui l'a entouré, et qui, selon lui, a fait le succès du programme, notamment "Laurent Bon et Renaud Le Van Kim aux manettes". Mais aussi toutes les stars passées par le plateau de Denisot et aujourd'hui propulsés en vedettes, telles que Charlotte Le Bon, Louise Bourgoin, Doria Tillier, des artistes comme Omar Sy, Fred Testot, Guillaume Gallienne, Kyan Khojandi pour Bref...

Sans oublier "Yann Barthès qui fait partie des gens qui ont contribué très largement au succès, mais aussi Ali Badou, Ariane Massenet, etc. C'est une belle équipe mais moi je ne suis pas dans le souvenir. Ce qui m'intéresse en revanche c'est ce qu'il se passe aujourd'hui, je suis heureux de voir qu'ils ont tous du succès", confie-t-il encore. Chacun se souvient bien de cette période et semble malgré tout un peu nostalgique. Michel Denisot le premier avec cette photo qu'il a partagée sur les réseaux sociaux de lui entouré de la première équipe du Grand Journal.

D'autres ont réagi au glas du Grand Journal. Mouloud Achour a tweeté son "courage" aux équipes de Victor Robert, en plus de reposter des messages d'internautes nostalgiques de la première époque.

Message de Mouloud Achour

La journaliste Arianne Massenet a aussi partagé son "immense tristesse" sur son compte Twitter. Ainsi que Jean-Michel Aphatie qui a rendu hommage à cette "belle émission".

Si les internautes sont déjà nostalgiques, pour Michel Denisot, qui se dit "pas nostalgique de nature", de toute façon, il avait "tourné la page depuis quatre ans."