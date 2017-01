La Fashion Week de Paris Printemps-Été a ouvert, avec notamment les défilés Dior et Schiaparelli. Dans l'assistance, les célébrités se bousculent.

Diane Kruger, Charlotte Le Bon, Louise Bourgoin et Chiara Mastroianni au défilé Dior de la Fashion Week Haute couture parisienne le 23 janvier 2017

par Ambre Deharo publié le 24/01/2017 à 05:00

La Fashion Week parisienne dédiée aux collections Printemps-Été 2017 de la Haute couture mondiale a débuté dimanche 22 janvier, avec le défilé du créateur libanais Rabih Kayrouz. Depuis, les italiens Giambattista Valli et Schiaparelli, mais aussi la crème de la crème de la mode française, avec le défilé Dior, le 23 janvier.



Comme à l'accoutumée, de nombreuses célébrités étaient au premier rang pour voir les nouvelles collections des différentes maisons. Chez Dior, ont notamment été aperçues Diane Kruger, Chiara Mastroianni ou encore Louise Bourgoin, Charlotte Le Bon et l'Américaine Kirsten Dunst. Virginie Efira, Olga Kurylenko et Inès de la Fressange ont de leur côté assisté au défilé Schiaparelli.



Cette Fashion week parisienne marque également les débuts de l'ancienne Miss France Flora Coquerel dans le monde de la haute couture. La jeune femme défilait pour la maison parisienne On aura tout vu. Et a été vue, juste avant son premier passage sur le runaway en compagnie de la Miss France 2007 Rachel Legrain-Trapani et la récente élue Miss France 2017, Alicia Aylies.



