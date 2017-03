Deux heures de rire et culture au programme des Grosses Têtes

publié le 02/03/2017 à 17:59

La présentation des Grosses Têtes :



Une Grosse Tête tellement joueuse que si elle n'était pas Grosse Tête, elle s'inscrirait pour être associé à une question…Caroline Diament !



Une Grosse Tête dont le canapé est un des derniers endroits où on a vu sourire François Fillon… Karine Le Marchand !

Une Grosse Tête dont le nouveau livre "Belle D'Amour" sort aujourd'hui dans les librairies et rentre dans les classements la semaine prochaine…Franz-Olivier Giesbert !



Une Grosse Tête qui a autant de mal à retirer ses chaussettes que François Fillon à se retirer d'une campagne… Bernard Mabille !



Une Grosse Tête pour qui la plus grande conquête de l'Homme est le ballon rond… Florian Gazan !



Une Grosse Tête qui aime le café quand c'est écrit gros au-dessus d'une porte et qu'on y boit du vin…Jean-Jacques Peroni !



Laurent Ruquier

Inscrivez vous pour participer aux différents jeux proposés par Les Grosses Têtes et remporter peut être de nombreux cadeaux !



- Ayez votre nom associé à une question de Laurent Ruquier et tentez de remporter la somme de 300€.

- Participez au Challenge 'Face Aux Grosses Têtes' et remportez un voyage.

- Donnez le contenu de la Valise RTL et remportez celui-ci.



Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site de RTL, en donnant vos coordonnées complètes et le jeu auquel vous souhaitez participer.





Pour la Valise RTL, vous pouvez également vous inscrire par SMS en envoyant le mot "VALISE" au 74 900.

Bonne chance !