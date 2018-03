publié le 28/08/2017 à 23:34

Les rendez-vous champêtres continuent de battre leur plein dans L'Amour est dans le pré. Ce lundi 28 août ce sont Nathalie, Vincent, Romuald, Gégé et Pierre-Emmanuel profitent de derniers instants en compagnie de leurs prétendants et prétendantes, qui devront repartir chez eux.



Si Nathalie doit encore choisir entre deux prétendants, d'autres vivent le grand amour avec leurs soupirants, comme Vincent qui profite d'une virée romantique avec Karine. Les prétendantes de Gégé et de Pierre-Emmanuel sont elles complètement accros à leurs agriculteurs et décident de rester plus longtemps à leurs côtés. Chacun va ensuite devoir partir chez leur prétendante afin de faire connaissance avec leurs familles.

Après de longues tergiversations, Nathalie a fait son choix entre Bastien et Victor : elle a craqué pour le deuxième, qui "a plus de répondant." Cette décision blesse profondément Bastien, le jeune homme éconduit : "Je suis vraiment déçu, je tenais vraiment à Nathalie, mais elle a fait son choix, c'est comme ça." L'éleveuse décide cependant d'attendre un peu avant de partager son choix avec l'heureux élu : ce dernier continue son opération séduction avec de nouvelles attentions. Touchée, la jeune femme avoue être tombée sous son charme.

Des virées romantiques

En Normandie, Pierre-Emmanuel continue de vivre son coup de foudre avec Gladys. "Je me sens bien avec elle, j'ai vu qu'avec mes amis elle s'est totalement intégrée. Cela m'a permis de voir qu'on avait vraiment des choses à partager et que ça se déroulait tout seul", confie le céréalier, définitivement conquis. Ils partagent même un second baiser plein de tendresse.

L'histoire de Pierre-Emmanuel et Gladys est quand même vraiment belle. Cette évidence entre eux est touchante ¿¿¿ #ADP #ADP2017 — Laters Baby ¿ (@MaCame_) 28 août 2017

De son côté, Romuald continue de profiter de la présence discrète d'Emmanuelle. Les deux célibataires se rapprochent le temps d'un tour en tracteur. La soupirante en profite pour séduire l'agriculteur sous le charme, le complimentant sur sa barbe et sur ses mains.



En Haute-Vienne, Gégé continue de vivre le grand amour avec Anne-Marie, qui s'est imposée comme une évidence depuis leur rencontre lors des speed-datings. Les deux amoureux sont sur la même longueur d'onde : Anne-Marie ose même avouer qu'elle souhaiterait rester quelques jours de plus à ses côtés, ce que l'éleveur de 52 ans accepte sans hésitation.

Mais je les adore trop tous les deux. Ils sont gauches mais ils sont tellement adorables. #ADP #ADP2017 pic.twitter.com/pJ1iag3Hx4 — regina george (@KEY9481) 28 août 2017

Vincent est lui aussi sous le charme de Karine. Après le départ de sa deuxième prétendante, il emmène l'élue de son cœur à Rocamadour pour une virée en amoureux : "À notre avenir", lâche-t-il au restaurant, au moment de trinquer. L'agriculteur lui confirme qu'il a parfaitement envie de venir découvrir la région et les proches de sa belle.

Des évidences pour Gégé et Pierre-Emmanuel

Chez Pierre-Emmanuel, les deux amoureux se rappellent leur première rencontre et relisent la lettre envoyée par la jeune femme. Une nouvelle fois, l'agriculteur est bouleversé par les mots choisis par Gladys qui sonnent comme une évidence. Émus aux larmes, les deux amoureux s'enlacent tendrement sur le canapé.

Pierre-Emmanuel et Gladys, émus

Pour accueillir les proches de Gégé, Anne-Marie est passée derrière les fourneaux. La famille de l'agriculteur est sous le charme de la jeune femme. "Je les vois bien vivre ensemble, sur le long terme", confie le frère de l'éleveur. Amis et famille sont conquis par Anne-Marie, ravie : "j'ai même pas le concept de me dire je pars et je ne repars pas. J'en ai même pas l'idée, pour moi c'est une évidence que ma vie est là."

Les agriculteurs découvrent la famille de leurs soupirants

Le séjour chez les agriculteurs touche à sa fin et c'est le coeur lourd que les invités quittent leurs agriculteurs. Mais quelques semaines plus tard, les différents couples se retrouvent cette fois dans l'environnement de leurs prétendants. Nathalie avoue alors avoir revu Victor, bien qu'ils aient tous deux décidé de prendre leur temps : "Je suis aux anges, je craque complètement", confie l'éleveuse, gênée. Ce dernier finit par la présenter à ses parents, rapidement conquis : "Je vois des étoiles dans les yeux de mon fils et ça me fait plaisir", s'émeut la mère du jeune homme. Accrobranche, balade à cheval... La complicité naissante entre les deux célibataires se confirme au gré de leurs diverses activités.



Romuald se rend lui en Alsace, chez Emmanuelle, afin de découvrir sa région et ses proches. Au cours d'une balade du centre historique de Strasbourg, le couple se laisse aller à des commentaires de plus en plus coquins, évoquant même un futur mariage. Une fois la nuit tombée, la mère célibataire le présente à sa famille : Romuald épate la galerie avec un petit strip-tease dévoilant un tatouage d'oiseau, avant d'embrasser tendrement Emmanuelle devant sa famille. Après une virée surprise en moto, Romuald est sous le charme : "C'est vraiment une femme qui me correspond."

Gégé va découvrir le mode de vie d'Anne-Marie, qui vit à la bohème avec son frère. Mais les deux amoureux vivent leur premier désaccord concernant le potager d'Anne-Marie, qui n'est pas du tout au goût de l'agriculteur, avant de vivre un petit accident de charrette. Malgré ces déconvenues, l'éleveur va devoir passer une nouvelle étape : la rencontre avec la mère d'Anne-Marie. "Je suis contente pour elle parce qu'il a l'air très gentil, il est comme nous il va avoir une vie tout à fait simple", constate la mère de la soupirante, "je ne demande pas autre chose qu'ils soient heureux."



Il faudra cependant patienter quelques semaines avant de découvrir si les agriculteurs de L'Amour est dans le pré sont conquis par l'environnement de leurs soupirants.