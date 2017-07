publié le 17/07/2017 à 22:27

C'est une première dans l'histoire de L'Amour est dans le pré. Lors des speed-datings, Nathalie, 27 ans, est tombée sous le charme de plusieurs prétendants. La lettre de Sébastien l'avait particulièrement émue et touchée, le jeune homme sachant manier les mots pour toucher son cœur. Pourtant, à l'issue des rencontres en tête à tête, elle choisit deux autres hommes pour l'accompagner dans sa ferme : Victor et Bastien.



L'amoureux éconduit n'a cependant pas abandonné. Après son éviction, il a envoyé un dernier courrier à Nathalie, exprimant ses sentiments et ses regrets, tout en lui souhaitant d'être heureuse et de trouver l'amour. Cette lettre va complètement chambouler la benjamine de l'aventure, qui prend alors une décision radicale. "J'ai hésité entre trois personnes", finit-elle par avouer à ses deux premiers prétendants "du coup le troisième va arriver." Sébastien rejoint donc la course, malgré sa première éviction. Une première dans l'histoire de L'Amour est dans le pré.

La nouvelle chamboule Victor et Bastien, qui n'avaient pas besoin d'un concurrent de plus. Malgré leur déception et leur inquiétude, ils essaient de ne rien laisser paraître et la soirée termine dans une ambiance tendue, mais cordiale. Les trois hommes vont tout miser pour remporter le cœur de la benjamine de l'aventure.