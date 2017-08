publié le 14/08/2017 à 22:53

Ils faisaient craquer les internautes. Désormais, les téléspectateurs sont embarrassés à chacune de leurs interactions. Depuis le départ d'Iris, seconde prétendante de Gégé, l'agriculteur de L'Amour est dans le Pré ne cesse de se rapprocher d'Anne-Marie, pour qui il avait eu le coup de foudre lors de l'ouverture des courriers et des speed-datings.



Lundi 14 août, les deux célibataires continuent de tomber sous le charme l'un de l'autre et multiplient les situations embarrassantes. Gégé pose d'abord ses mains sur les seins de sa soupirante à l'occasion d'une balade en quad. Ils rejouent ensuite la fameuse scène du spaghetti La Belle et le Clochard, partageant un gâteau à deux. Complicité et éclats de rire rythment la relation des deux célibataires.

Mais cette scène en apparence romantique ne convainc pas les fidèles de L'Amour est dans le pré, interloqués par l'étrange séduction qui s'installe entre les deux célibataires.

Putain avant j'étais émue par Gégé maintenant je suis juste écœurée ¿ #ADP #ADP2017 pic.twitter.com/AtJDrxcII1 — Laters Baby ¿ (@MaCame_) 14 août 2017

Tout le monde a le droit à l'amour mais parfois certaines scènes me gênent ¿¿ #ADP — Ça c'est dit ! (@shinylucille) 14 août 2017

Je suis contente que Gégé ait trouvé l'amour mais j'peux pas m'empêcher d'être mal à l'aise quand même #ADP2017 #adp — P4uL1ne (@PauLineKeLiba) 14 août 2017