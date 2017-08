publié le 07/08/2017 à 23:27

La découverte de leur prétendants et prétendantes continue pour les agriculteurs. Ce lundi 7 août ce sont Nathalie, Roland, Vincent et Pierre Emmanuel qui continuent d'ouvrir leur cœur à leurs invités. Nathalie réussira-t-elle à se rapprocher d'un de ses trois prétendants ? Roland va-t-il enfin partager un moment avec chacune de ses invitées ?



Tout commence chez Nathalie, dynamique et positive en toute circonstance. Elle partage un moment avec Sébastien dès le matin, en s'occupant des vaches. Après le nettoyage du plancher, place à la confection des yaourts. Nathalie profite de ce moment pour interroger Sébastien sur son passé amoureux : "J'ai tendance à être un peu distant", confie-t-il. "Il rigole pas trop", analyse l'agricultrice après son moment en tête-à-tête avec le postier.

Pierre-Emmanuel continue quant à lui de découvrir Gladys, la seule prétendante qu'il a invitée à la ferme après son véritable coup de cœur lors du speed-dating. Après deux jours auprès de l'agriculteur, Gladys prend de plus en plus les devants dans sa relation avec Pierre-Emmanuel. Moments complices dans le tracteur et photos souvenirs rythment leur matinée.

Du feeling et des hésitations

Dès les premiers jours, Vincent et Karine se sont montrés très complices, éclipsant un petit peu Brigitte. Peu habituée au rythme de la ferme, Karine fait une grasse matinée et est tirée gentiment du lit par Vincent, qui vient l'embrasser directement dans sa chambre.



À peine levée, Karine relègue déjà Brigitte au second plan : elle n'arrive même pas à se faire entendre de l'agriculteur. "Je pense que Vincent a déjà décidé, il n'a d'yeux que pour Karine", analyse-t-elle. Mais pour l'agriculteur, le choix est déjà fait : "il y a quelque chose d'alchimique avec toi", explique-t-il à Karine en l'absence de Brigitte.



Le feeling passe très bien entre Nathalie et Bastien, qui ne peut s'empêcher de rire. Très à l'aise avec lui, Nathalie lui avoue dans un éclat de rire qu'elle ne se souvient plus vraiment de leur échange lors du speed-dating : "Je me souviens juste de toi en train de partir et moi qui regarde tes fesses". Un oubli qui n'a pas empêché la jeune femme de le choisir parmi tous les hommes venus la rencontrer.



Chez Roland, Michèle réclame à corps et à cris son moment en tête-à-tête avec l'agriculteur, qui ne cesse de le repousser. Si Roland n'est pas très affable sur ses sentiments, il montre tout de même une légère préférence pour Christiane, qui sait que le chemin sera difficile.

Rencontre avec les amis et restaurant en amoureux

Nathalie et Vincent présentent leurs prétendants respectifs à leurs amis les plus proches. Les amies de l'agricultrice sont persuadées d'avoir vu un coup de cœur entre Bastien et Nathalie. Du côté de Vincent, Karine et Brigitte doivent se plier au karaoké entre amis, sur des chansons cultes de Johnny Hallyday. L'agriculteur avoue avoir une préférence pour Karine, sans pour autant avoir exprimé clairement son choix à ses deux invitées.



Gladys et Pierre Emmanuel partagent un moment en amoureux au restaurant, dont ils profitent pour évoquer l'avenir et les gestions d'emploi du temps. Sa prétendante s'inquiète de devoir tout faire par elle-même à cause du métier de l'agriculteur, très prenant. "Il faut arriver à se sentir chez soi", confie-t-elle devant son hôte prêt à se plier en quatre pour lui faire plaisir.

J'aime bien sa façon de penser. C'est mieux de s'installer à deux dans une nouvelle maison pour un nouveau départ. #ADP2017 #ADP — . (@pointlessacc_) 7 août 2017

La soirée de la veille a permis à Victor de se rapprocher de Nathalie et il profite de leur matinée en tête-à-tête pour l'entraîner sur le chemin de la séduction. Il lui confie ses envies de paternité et ses désirs pour le futur. Entre rire et projets, les deux partagent un moment très complice, qui perd encore plus Nathalie dans ses choix. Entre Bastien et Victor, son cœur balance.

L'heure des choix

Contente d'avoir enfin son tête-à-tête avec Roland, Michèle profite de l'occasion pour casser du sucre sur le dos de Christiane : "elle a un visage plus âgé que toi, elle va te fatiguer". Mais peu importe pour Roland, qui a choisi de continuer l'aventure avec Christiane. Mauvaise perdante, Michèle décide tout de même de rester à la ferme jusqu'à la fin de son séjour.

Le portrait de Christiane dressée par Michèle est d'une bienveillance sans limite. ¿ #ADP2017 — KVal (@kval3003) 7 août 2017

Sans surprise, Vincent annonce à Brigitte qu'il préfère continuer l'aventure avec Karine. La prétendante fait donc ses valises un peu déçue mais ne peut pas nier le coup de foudre entre Karine et Vincent.



Pour contrer les hésitations de Gladys, Pierre Emannuel l'emmène pour une ballade en forêt, à la recherche de l'origine d'une source. Mais le programme n'enchante pas vraiment l'Alsacienne, qui ne peut cacher ses bâillements et son ennui.



Nathalie, elle, est bien décidée à avouer la vérité à Sébastien, qui n'a pas réussi à se défaire de sa timidité. "Même si je la trouve super, j'ai senti qu'on n'allait pas se correspondre", explique le facteur. Mais l'agricultrice devra encore choisir entre les deux prétendants qui n'espèrent qu'une seule chose, la faire tomber amoureuse.