L'heure des choix est arrivée pour cinq agriculteurs de l'émission. Ce lundi 21 août ce sont Sébastien, Patrice, Jean-Claude, Julie et Raphaël qui profitent des derniers instants avec leurs prétendants et prétendantes. Qui dit fin du séjour, dit choix et si pour Sébastien la route est déjà tracée, prendre une décision s'avère beaucoup plus compliqué pour d'autres. Timidité, manque de temps ou attentes trop hautes, Raphaël et Jean-Marc ont bien du mal à se décider.



Sébastien et Emilie profitent de leur premier petit-déjeuner en amoureux après le départ de Noura. "J'adore te regarder", dit-il à la jeune femme, qui ne peut s'empêcher de rougir. Ce nouveau couple ne cesse de montrer des signes de tendresse, en s'embrassant et se tenant par la main. "La vie est d'autant plus belle depuis que je suis avec toi", avoue Emilie.

Des tensions et des hésitations

Chez Patrice, Nathalie prend de l'aisance et a su attirer l'attention de l'agriculteur, qui se sentait plus proche de Marie. Les fous rires et les sous-entendus s'enchaînent, reléguant Marie au second plan. Mais la couturière ne compte pas se laisser faire.



Chez Jean-Marc, les disputes continuent entre Yvelise et Françoise. Dès le réveil, après une soirée bien arrosée, les deux prétendantes continuent de s'écharper, avant que Françoise ne parte vomir. Il profite d'un moment en tête-à-tête avec chacune de ses prétendantes pour sonder un peu le terrain. "J'ai un cœur gros comme ça et j'ai des doigts de fée" lui dit Françoise. Déstabilisée par Jean-Marc, Yvelise est perdue : "Je ne sais pas me vendre, je ne sais pas le faire" avoue-telle.

Julie, l'éleveuse de chevaux, a mis ses prétendants au travail dès le matin. Jean-Michel aimerait que l'agricultrice demande à Julien de partir, après lui avoir avoué, la veille, qu'il ne le supportait pas. Julie n'a pas plus d'attachement pour le jeune homme, qui n'a pas fait assez d'efforts pour la séduire. Le dîner avec ses frères est l'occasion pour elle de se rapprocher de Jean-Michel, qui s'entend très bien avec eux.

Après son passage à vide la veille, Sarah est de nouveau en forme et prête à se battre pour les faveurs de Raphaël. Mais la proximité entre Marie-Laure et le pêcheur continue de la reléguer au second plan. Malgré une attirance plus forte pour Marie-Laure, Raphaël n'arrive pas à trancher.

L'heure des choix

Leur relation validée par les amis de Sébastien, l'agriculteur et Emilie continuent leur week-end à deux, se projetant dans l'avenir sans aucune difficulté. Raphaël de son côté fait face aux exigences de Sarah, qui voudrait être fixée sur la suite de l'aventure et demande à connaître son choix.



Après le baiser de Jean-Michel, Julie n'a d'autre choix que de demander à Julien de partir. Ses premiers moments en tête-à-tête seront peut-être les prémices d'une histoire d'amour. Après une matinée à la piscine, Patrice annonce à ses prétendantes qu'il a pris une décision et préfère continuer l'aventure avec Nathalie. Très maladroit, Patrice le fait devant Marie, avant d'ouvrir une bouteille de champagne. Déçue et déstabilisée, Marie en veut au nouveau couple de l'avoir totalement délaissée.

Poussé dans ses retranchements par Sarah, Raphaël lui avoue sa préférence pour Marie-Laure. Assez pessimiste, elle désespère de ne pas trouver le bonheur et en fait part à Marie-Laure, qui lui reproche de se plaindre. Les malentendus et les non-dits s'accumulent jusqu'à ce que les deux prétendantes finissent en larmes.