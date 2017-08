publié le 28/08/2017 à 23:02

Les téléspectateurs sont à l'affût du moindre rapprochement et de la moindre conversation dans L'Amour est dans le pré. Mais l'obsession d'un agriculteur a le don des les irriter régulièrement. Vincent est passionné de numérologie, la science du nombre, et ne manque pas une occasion pour en parler. Le moindre qu'on puisse dire c'est que sa prétendante, Karine, partage cet attrait et évoque régulièrement les questions d'astrologie.



Ce lundi 28 août, les deux célibataires partent en promenade en amoureux à Rocamadour et ont évoqué leur avenir commun avant de dériver sur les questions d'astrologie. Une longue conversation sur l'astrologie et la numérologie qui a perdu les internautes, jusqu'au moment où ils ont évoquent les "treize planètes", perdant définitivement Twitter.

Avant le départ de son invitée, Vincent décide une nouvelle fois de lui tirer les cartes et d'analyser son tempérament en fonction du résultat. Si cette passion ne semble pas déranger Karine, les téléspectateurs de L'Amour est dans le pré sont eux clairement agacés voire circonspects.

numérologie astrologie et cartes : il nous a fait la totale !! pfff #ADP#ADP2017 pic.twitter.com/7uxA8u8NM0 — Sanies82 (@Sanies82) 28 août 2017

#ADP Putain, encore avec l'astrologie, la numérologie, le tarot

mais vivez votre vie ! — Claire T. (@Zipzip37) 28 août 2017

À la tete de Karine les planètes ne doivent pas être alignées ¿¿ #ADP2017 #ADP pic.twitter.com/yQPiFYTTKi — Cali Mero (@CaliMero1619) 28 août 2017

À eux deux je les vois bien ouvrir une boutique de voyance¿¿ #adp2017 #ADP pic.twitter.com/1eVQ85utph — Cali Mero (@CaliMero1619) 28 août 2017