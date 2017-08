publié le 14/08/2017 à 23:38

Les candidats de L'Amour est dans le Près ont appris à connaître leur prétendants dans l'émission du lundi 14 août. Si certains d'entre eux commencent à se laisser charmer par un(e) prétendante, pour d'autres cette émission a été celle de la désillusion.





Pourtant, après l'arrivée d'Aurélia, l'ambiance n'est pas au beau fixe. L'agriculteur de Haute-Saône s'embrouille avec ses prétendantes. La jeune femme n'hésite pas à lui rappeler qu'elle a peu de temps à passer avec lui : "j'ai déjà mon temps qui coure, je veux pas qu'on le raccourcisse." Cette réaction rend Romuald fou de colère : "Je n'ai pas supporté les reproches", confie l'agriculteur.

Tension chez Romuald

Romuald invite sa famille chez lui : Emmanuelle a mis toutes les chances de son côté en préparant le repas. Elle convainc tous ses proches, dont la mère de Romuald qui apprécie sa douceur.

Avant qu'Aurélia ne reparte chez elle, Romuald lui confie que leur altercation l'a profondément blessé : "il faut quand même savoir que j'ai une préférence pour Emmanuelle, j'aime beaucoup sa douceur et sa gentillesse." Aurélia quitte alors la ferme, laissant les deux tourtereaux faire plus ample connaissance : ils prévoient même de se retrouver en Alsace, où vit la mère célibataire.



Déception pour Christophe

Dans le Jura, Christophe vit un rêve éveillé. Sa rencontre avec Angélique le fait craquer depuis le départ et l'attraction s'est vérifiée au fil des jours, suscitant la jalousie de Sylvie qui se terre dans le silence. Alors qu'il retrouve Romuald, avec qui il a tissé une vraie amitié, il lui avoue qu'il est tombé sous le charme de la jeune femme. Sur son petit nuage, il révèle même à ses amis et sa famille ses sentiments pour Angélique : "elle est pétillante [...] Je suis à fond amoureux."



Mais ce sentiment n'est malheureusement pas partagé par la jeune femme. Cette dernière finit par se rendre compte que le viticulteur ne sera jamais plus qu'un simple ami : "je me détache, je me suis rendu compte ce soir qu'il n'y avait plus cette complicité, que je commence à prendre plus de recul." Angélique lui explique ce qu'elle ressent, ce qui surprend l'agriculteur : "le déclic ne s'est pas fait."

Christophe est profondément déçu, lui qui commençait à développer des sentiments pour la jeune femme : "C'est une personne que je ne pourrais pas oublier", finit-il par confier, des sanglots dans la voix, "c'était vraiment un tournant dans ma vie." Malgré tout, cela n'a pas changé ce qu'il ressent pour Sylvie : il lui avoue qu'il n'imagine pas non plus un futur à ses côtés.

Le coup de foudre se confirme entre Gégé et Anne-Marie

Dans la Haute-Vienne, Gérard profite du tête-à-tête avec Anne-Marie, après le départ d'Iris. La rencontre entre les deux célibataires sonne depuis le départ comme une révélation et le coup de foudre ne semble pas près de s'arrêter. Les deux tourtereaux se rapprochent lors d'une balade en quad et partagent ainsi un grand moment de complicité.



Le coup de cœur se confirme et les deux candidats vont évoquer leur avenir commun. Anne-Marie s'imagine en effet retourner dans l'écurie près de la ferme de Gérard, ce qui ne déplaît pas à l'agriculteur. Elle se voit déjà travailler à la ferme et s'occuper des agneaux élevés par Gérard. Les proches de l'éleveur, eux, sont conquis : la jeune femme est parfaite pour l'agriculteur.

"Elle est pas sophistiquée, elle est nature, elle est bien pour Gégé" > les compliments, c'est maintenant #ADP2017 #ADP — Maître Roger (@maitreroger) 14 août 2017

Des doutes pour Carole

Carole, éleveuse de chien dans les Alpes-Maritimes, va briser peu à peu les carapaces de ses invités et s'offre des têtes à têtes avec ses soupirants. Éric, en profite : "J'ai vraiment une attirance envers ton regard, ton attirance, envers beaucoup de choses", lui confie-t-il, "tu es tout à fait le profil de la personne que je recherche dans ma vie, sincère et réelle." De son coté, Didier, trop timide, ne saisit pas l'occasion pour se dévoiler auprès de l'éleveuse.



Carole décide d'inviter sa famille pour un repas chaleureux. La situation rend Didier très mal à l'aise, ce que remarque la jeune femme. "J'ai plus de facilité avec Eric" avoue Carole à ses amis lors d'un petit bilan. Mais l'éleveuse reste en proie au doute, sans savoir lequel des deux hommes choisir. Elle finit alors par se rendre compte qu'il "n'y a pas de flamme".



Mais c'est alors qu'elle se rend compte de ses sentiments que Didier décide de briser sa carapace et de révéler sa vraie nature : un humour à toute épreuve. Carole hurle de rire à chacune de ses blagues et semble encore plus indécise qu'elle ne l'était auparavant. L'agricultrice va-t-elle changer d'avis ?