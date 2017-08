publié le 21/08/2017 à 22:40

La guerre est déclarée dans L'amour est dans le pré. Yvelise et Françoise, les deux prétendantes de Jean-Marc, ne s'apprécient pas depuis le début de l'édition. Pendant les speed-dating, les deux femmes n'arrivaient déjà pas à se mettre d'accord et tout était bon pour qu'elle se dispute. Arrivées à la ferme, Yvelise et Françoise ne baissent pas d'un ton : après s'être querellées sur les apéritifs avec et sans alcool, elles se disputent à propos d'une bouilloire.



L'animosité vient surtout de Françoise, très sûre d'elle, prête à tout pour s'attirer les faveurs de Jean-Marc. Plus réservée et moins à l'aise, Yvelise essaie de rendre les coups tant bien que mal. Si les deux prétendantes concluent leurs piques en affirmant faire de l'humour, les internautes ne sont pas dupes et apprécient particulièrement leurs joutes verbales.

Yvelise ¿¿ Françoise #ADP2017 pic.twitter.com/OOMQJAaLa5 — M A T H I L D E ¿ ® (@Maathilde_LE) 21 août 2017

Je trouve dommage que Françoise soit devenue aussi méchante et compétitive, elle était tellement adorable l'année dernière ¿ #ADP2017 #ADP — HI. (@ihspeaking) 21 août 2017

À part se plaindre, se prendre la tête, s'agresser, Françoise Et Yvelise ne sont pas vraiment dans la séduction... #ADP #ADP2017 — Justine (@JustineHcht) 21 août 2017