publié le 07/06/2017 à 19:47

Parlons peu, parlons bien, parlons surtout de "contenu-télé". Cela va nous changer du buzz médias, du mercato et d'une saison qui descend désormais en pente (pas très) douce vers le mois de juin et vers l'été. Un été durant lequel j'espère que vous serez nombreux à troquer, pour reprendre la formule consacrée, la serviette de bureau pour celle de plage.



Mais à propos de "formule", il en est une qui revient désormais régulièrement et qu'il est urgent de ne pas changer : celle du baromètre TV Notes-Puremédias, associé à RTL et à 20 minutes. Cette enquête dont nous sommes partenaire permet en effet chaque année aux internautes de désigner leurs "chouchous" dans tous les secteurs de l'activité télévisuelle, comme disent les observateurs du milieu. Soit 17 catégories très "grand public".

Entre autres, quelles sont vos animateurs-trices préférés, vos présentateurs-trices favori(e)s, et bien évidemment vos chaînes de préférence, de référence? À vous de le dire, de l'écrire et de voter via le formulaire de vote. À vous de voir si vos bons points coïncident avec ceux des audiences donnés chaque jour par Médiamétrie.

Un vote qui révèle les goûts du public

À moins que vous ne préfériez marquer votre différence, réparer une injustice en désignant une personnalité selon vous négligée par les médias. Quels que soient les résultats, ils seront passionnants. D'autant plus intéressants à décortiquer, que vous êtes chaque année plus nombreux à nous suivre (345.000 en 2012, 799.000 en 2015, nettement plus de 800.000 en 2016).



Il en résultera donc un panorama particulièrement révélateur des goûts du public. Et c'est peu de dire que vos pourcentages m'intéressent puisque, comme vous, j'adore disséquer le Médiamat pour vérifier si nous avons été nombreux à suivre avec volupté tel programme, à rejeter tel autre.



Peut-être allez-vous d'ailleurs tomber dans des abîmes de perplexité devant l'abondance des propositions dans certaines catégories. Voire dès la première : quelle chaîne historique choisir ? Êtes-vous plutôt TF1 le soir de la diffusion de L'Arme fatale ? Plutôt M6 le jour de L'Amour dans le pré, plutôt France 2 le vendredi avec la diffusion des Petits Meurtres ? France 3 le samedi avec Meurtres à ? Je donne pour ma part l'avantage à M6 pour l'ensemble de sa grille 2016-2017. C'est elle qui a le plus innové avec L'Amour au premier regard, Garde-à-vous, À l'état sauvage, Une ambition intime, et tout le reste.

De nombreuses catégories pour juger le meilleur de la télévision

Prenons maintenant à titre de test la catégorie "émission événementielle." Avez-vous préféré le concours Eurovision de la chanson ? Le débat de l'entre-deux-tours Macron-Le Pen ? La retransmission de la Cérémonie des Césars ? La diffusion du concert des Enfoirés ? L'élection de Miss France ? Le Saturday Night Live avec Gad Elmaleh ? La soirée-anniversaire des 30 ans de M6 ? Pas évident de rétrécir son champ de vision quand on a le droit de cumuler les coups de cœur !



C'est dire si j'attends avec impatience vos retours. Il est peut-être d'ailleurs temps de s'y mettre immédiatement, vu l'importance de cette enquête dans laquelle on distingue encore (presque) au hasard le "meilleur magazine de reportages de société", le "meilleur documentaire ou série-réalité", le meilleur "divertissement", "jeu", "talk-show", ou encore la meilleure "tranche-infos".



Êtes-vous, par exemple, plus Jean-Michel Aphatie sur France Info, Jean-Jacques Bourdin sur BFM, Jean-Pierre Elkabbach et Pascal Praud sur CNews ? Je vous laisse jauger et juger, estimer ceux qui vous semblent les plus estimables. On a jusqu'au 18 juin pour voter. Politiquement comme télé-visuellement, il va falloir choisir. C'est la période qui veut ça.