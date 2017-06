publié le 06/06/2017 à 19:40

Que sait-on vraiment de Jean Dujardin ? L'acteur, que l'on a adoré dans Un gars, une fille au côté d'Alexandra Lamy ou encore dans OSS 117 (2006-2009), reste un homme mystérieux pour beaucoup de Français.



Devenu une véritable fierté hexagonale depuis qu'il a décroché l'Oscar du Meilleur acteur pour son rôle dans The Artist (2011), le 26 février 2012, Jean Dujardin suscite toutes les curiosités. Qui est-il vraiment ? Quel regard porte-t-il sur sa relation avec Alexandra Lamy ? De nombreuses questions au sujet de l'inoubliable Loulou dans Un gars, une fille auxquelles nous allons avoir quelques réponses. C8 s'est plongée dans la vie de l'artiste pour diffuser, mardi 6 juin, un documentaire inédit intitulé Jean Dujardin : de Loulou aux Oscars.

Un documentaire dans lequel ses frères, Marc et Vincent, ont livré pour la première fois des éléments sur lui et leur enfance en banlieue parisienne. Les amis de la star internationale tels que Clovis Cornillac, Bruno Salomone, Virginie Efira, Jean-Paul Belmondo ou encore Claude Lelouch ont également témoigné. Autant de confessions qui permettent de dresser un portrait plus intime de Jean Dujardin.

Sa relation avec Alexandra Lamy

Ils ont formé le couple idéal que tout le monde enviait et leur séparation en 2013, après dix ans d'amour et trois ans de mariage, a sonné comme un coup de tonnerre dans le cœur des Français. Les deux comédiens s'étaient rencontrés sur le tournage de la série culte Un gars, une fille, à l'antenne de 1999 à 2003.



Dans le documentaire diffusé sur C8, l'acteur s'est confié sur cette relation et la naissance de leur amour. "Tu tournes pendant quatre ans avec une femme qui n'est pas ta femme, dans une maison qui n'est pas la tienne. Jeune acteur que je suis , que nous sommes, nous faisons un jeu dangereux et vu qu'on est très passionnés et qu'on veut donner beaucoup de choses. Eh bien on ne fait plus croire, on fait. Et on se brûle", a analysé Jean Dujardin.

Sa timidité

Si l'acteur nous a fait hurler de rire par son jeu aussi bon que naturel, le moins que l'on puisse dire c'est qu'il vient de loin. Comme c'est souvent le cas lorsqu'il s'agit d'une star de cinéma ou de la chanson, le documentaire de C8 nous apprend que Jean Dujardin était un petit garçon timide.



Une facette de sa personnalité dont l'acteur aurait réussi à se dépêtrer grâce à son rôle complètement barge dans Brice de Nice (2005), comme en atteste le réalisateur du film, James Huth, dans le documentaire : "Ce personnage l’a aidé à se décomplexer car Jean est timide, assez réservé et bien élevé". Une version confirmée par l'intéressé : "Brice est tout ce que j’au­rais voulu être plus jeune quand j’étais inca­pable de dire un mot, incapable d’ou­vrir ma gueule".



Sa timidité n'a pas pour autant été très handicapante pour l'acteur qui a eu ensuite l'avenir radieux que l'on connaît. Dans le documentaire, son frère Vincent se souvient que c'est "vers douze, treize ans" qu'il a commencé à les imiter et "à l'ouvrir un peu". "Sa place, Jean l'a prise à ce moment-là, par le biais de l'humour", a-t-il confié.

Son amitié avec "Bébel"

39 ans les sépare mais cela n'a pas empêché la presse de les comparer à de nombreuses reprises. Dans le documentaire, Jean-Paul Belmondo a livré son témoignage du regard qu'il porte sur l'acteur.



"Quand on voit un acteur comme ça, on se dit qu'il est bon ou qu'il est mauvais. Et j'ai senti qu'il était bon, à sa manière de bouger... Il est la joie de vivre, il est drôle et il ne se prend pas au sérieux. Ça c'est bon. Si je lui ai inspiré ça, je suis content", a confié Belmondo, avec qui Jean Dujardin a partagé l'affiche dans Un homme et son chien (2009).