publié le 07/06/2017 à 16:40

Les fictions policières sont un grand classique du petit écran français. Sous forme de téléfilm ou de série, elles séduisent toujours les téléspectateurs et affichent de bonnes audiences. Mais dans un paysage télévisuel déjà bien rempli de polars en tout genre, difficile de créer une fiction différente de ce qui a déjà été fait.



France 2 diffuse ce mercredi 6 juin un téléfilm au titre mystérieux, On l'appelait Ruby : une enquête policière qui se conjugue au présent et au passé, interprétée par de solides acteurs du petit et du grand écran.



Le corps d'une adolescente, Faustine Tanner, est retrouvé à Hasparren, une ville calme du Pays basque qui abrite 6.000 âmes. Le meurtre de la jeune fille, appréciée de tout le monde, jette l'effroi et l'incompréhension dans le village. La famille Monnier, qui vient d'emménager dans la petite commune des Pyrénées-Atlantiques, va attirer sur elle méfiance et suspicions.

1. Un suspens haletant

La force d'On l'appelait Ruby repose beaucoup sur l'intrigue du téléfilm, qui se joue à plusieurs niveau. Les enquêteurs essaient de comprendre pourquoi Faustine, une adolescente sans histoire, fille d'une professeur de biologie, et appréciée de tous, a été assassinée et son corps jeté dans un cours d'eau. Mais l'enquête se complique lorsque les enquêteurs découvrent que la jeune fille cachait en réalité de lourds secrets qui écornent son image.



Cette enquête apparaît vite en lien avec une autre affaire, qui a eu lieu neuf ans auparavant et qui touchait directement Claire Monnier, nouvelle venue à Hasparren. La trentenaire, interprétée par Mélanie Doutey, a été témoin d'un viol et a témoigné contre le coupable Lucas Marty, aujourd'hui sorti de prison. Le meurtre de Faustine est-il un message de l'ancien condamné pour signifier son retour à Claire ?

On pense que tout le monde est susceptible d'être coupable. Mélanie Doutey Partager la citation





La réponse est moins simple qu'il n'y parait : de nombreux habitants semblent impliqués, de près ou de loin, dans l'affaire. Tout le monde a une raison d'être coupable, comme l'a confié Mélanie Doutey à Télé 7 Jours : "Ce téléfilm vous met dans la position d'enquêteur, et plus vous avancez dans l'histoire, plus il y a de pistes. À la fin on arrive à un tel degré de paranoïa qu'on pense que tout le monde est susceptible d'être coupable".

2. Un casting impressionnant

Si l'intrigue est aussi efficace, c'est aussi parce qu'elle est bien jouée. Les différents personnages sont interprétés avec justesse par des acteurs chevronnés du cinéma et de la télévision. Après la série La Main du mal, Mélanie Doutey s'illustre de nouveau dans un téléfilm policier, loin des comédies dans lesquelles on a pu la voir dans les années 2000 comme Clara Sheller. Elle est accompagnée d'une comédienne qu'elle connaît bien, Karole Rocher, avec qui elle a joué dans Le Bal des actrices, de Maïwenn. Lubna Azabal vient compléter le trio féminin, dans le rôle d'Alice Tanner, la mère de Faustine.



Du côté du casting masculin, on retrouve un grand comédien de théâtre, Grégory Gadebois, dans le rôle de Max Tanner, le père de la jeune Faustine. Michel Vuillermoz est le commissaire Ceylan, en charge de l'enquête. Michaël Abiteboul, vu dans Papa ou Maman 2, est Sabre et Aurélien Recoing prête ses traits à Lucas Marty, l'homme condamné pour viol neuf ans plus tôt.

3. Un téléfilm qui se joue des clichés

On l'appelait Ruby réussit à déjouer plusieurs clichés sur les apparences tout au long de son intrigue. D'abord ceux sur l'adolescente parfaite, bonne à l'école, bonne camarade et aimée de tous. En donnant à Faustine un comportement trouble et une personnalité plus sombre, le scénariste Sébastien Mounier s'interroge sur l'attitude des adolescents ainsi que sur la relation qu'ils entretiennent avec leurs parents.

J'ai aimé cette ambiance de petit village où l'étranger représente le danger. Mélanie Doutey Partager la citation





Le téléfilm déjoue aussi les clichés sur le comportement de nouveaux arrivants. Lorsque Claire Monnier arrive à Hasparren avec ses deux enfants elle est froide, distante et ne cherche pas à s'intégrer. Rendus méfiants par ce comportement, ses nouveaux voisins pensent que la famille a tout à voir avec le meurtre de la jeune Faustine.



Mais c'est bien l'angoisse de Claire et de ses enfants qui la coupe du reste du village, celle de voir réapparaître Lucas Marty, contre lequel elle a témoigné. "Ils sont distants avec les autres et donc mal vus", expliquait Mélanie Doutey au Figaro : "J'ai aimé cette ambiance de petit village où 'l'étranger" représente le danger. Cela me plaisait, de tordre le coup à cette idée reçue".