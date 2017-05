publié le 04/05/2017 à 09:26

La politique passionne définitivement les Français. Mercredi 3 mai, les audiences se sont partagées entre TF1 et France 2, qui diffusaient toutes deux le débat de l'entre-deux tours entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Et la rivalité ne s'est pas joué qu'entre les candidats à l'élection présidentielle, mais également entre les chaînes. TF1 arrive en tête avec 8,4 millions de fidèles, enregistrant une part d'audience de 32,2%. Avec exactement le même programme que son concurrent, France 2 est dépassé : 7 millions de curieux ont suivi le débat sur la chaîne de service public, pour une part d'audience de 27,8%. En tout, près de 15,1 millions de téléspectateurs ont suivi le débat présidentiel sur TF1 et France 2, 16,5 millions au total.



Les deux chaînes ont creusé un fossé avec les autres programmes diffusés en même temps que cet événement politique. En troisième position, on retrouve M6 qui diffusait Recherche appartement ou maison : 1,2 million de curieux ont suivi ce programme, pour une part d'audience de 4,7%. France 3 suit de près avec Faut pas rêver - Thaïlande sur la route des rois, enregistrant une part d'audience de 4,3%, pour 1,178 amateurs de l'émission. En bas du podium, France 5 a rassemblé 694 000 personnes devant son écran pour la diffusion de La face cachée de Venise.