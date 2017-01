L'adaptation de la mythique émission américaine débarque à la télévision française, sur M6, ce jeudi 5 janvier et avec Gad Elmaleh aux commandes. L'humoriste s'est confié à RTL.

Le Saturday Night Live, émission mythique de la télévision américaine, débarque en France. Une institution outre-Atlantique, diffusée chaque samedi soir sur NBC depuis 1975. Et pour la première fois, une version française sera diffusée ce jeudi 5 janvier, présentée par Gad Elmaleh. Et pour l'humoriste, le défi est de taille. "C'est en direct, sans possibilité de refaire les prises, explique-t-il à RTL, c'est un exercice très périlleux mais très excitant".



À l'origine, The Saturday Night Live a une seule mission : divertir les quelques millions de téléspectateurs fidèles à l'émission par la parodie ou le rebond sur l'actualité, avec des stars se joignant aux comédiens de l'émission. Un show hebdomadaire qui a permis à de nombreux acteurs et humoristes d'être découverts, comme Eddie Murphy ou Bill Murray.



C'est la tâche attribuée à Gad Elmaleh qui assurera le show, entouré de ses amis humoristes, certains connus, d'autres à découvrir. Une version française qui se veut néanmoins différente de l'originale.

L'émission culte arrive en France... avec sa french touch !

Un "Saturday Night Live" à la française

"Il ne s'agit pas d'imiter les Américains, confie Gad Elmaleh à RTL, c'est un show bien français, inspiré des Américains mais dans lequel on va mettre des vannes inspirées du pays dans lequel on vit. On prend cette énergie de la version américaine, des idées, un point de départ, qu'on détourne pour faire un show en direct et à la française".



Et bien sûr, comme le souligne Gad Elmaleh, "la grande grande nouveauté, c'est que ça a lieu un jeudi soir". Un changement de taille, qui n'a pas l'air de déstabiliser l'humoriste. "On sait faire et parfois mieux qu'eux. Donc on va s'inspirer d'eux, et faire des sketchs qui collent à l'actualité française, à nos vies à nos histoires", assure-t-il.

Une rimbambelle d'invités pour le "Saturday Night Live" français

Gad Elmaleh, désigné pour assurer la présentation de la soirée, ne sera bien sûr pas seul sur le plateau. Il a fait appel à d'autres humoristes, et "des comédiens super, explique-t-il au Figaro, parmi eux, il y a des gens connus et d'autres que vous allez découvrir".



À prévoir également pour ce Saturday Night Live version Gad Elmaleh, un face-à-face avec son ami Jamel Debbouze, dans une parodie de débat des primaires. Son fidèle ami et partenaire de spectacle, Kev Adams sera aussi de la partie, ainsi que Marc-Antoine Le Bret, Malik Bentalha ou Ahmed Sylla.



Au programme de cette soirée, des sketchs sur l'actualité française, des parodies et beaucoup d'invités. Des comédiens accompagneront aussi Gad Elmaleh, comme Gérard Darmon, Philippe Lellouche, Philippe Lacheay, Vincent Desagnat ou Arié Elmaleh.

Le Saturday Night Live version française, présenté par Gad Elmaleh, sera diffusé ce jeudi 5 janvier, à partir de 21h.