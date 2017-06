TV Notes 2017 : animateurs, émissions, séries... Votez pour le meilleur de la télé

publié le 07/06/2017 à 09:44

Quel animateur et quelle animatrice télé avez-vous préféré cette saison ? Quels sont vos programmes favoris ? Quelle est selon vous la meilleure chaîne ? Cette année encore, Puremedias.com, en partenariat avec 20 Minutes et RTL, lance à partir du lundi 7 juin une nouvelle édition des TV Notes, sa grande enquête annuelle sur la télévision.



Les internautes sont de nouveau appelés à voter pour le meilleur de la télé dans 17 catégories : Chaîne historique de la saison, Chaîne TNT, Magazine de reportage, Magazine de société, Divertissement, Émission événementielle, Compétition de télé-réalité, Docu-réalité ou Série-réalité, Jeu, Talk show, Tranche d'information, Série française, Série étrangère, Animateur, Animatrice, Présentateur de JT et Chroniqueur.

Comment voter pour les TV Notes 2017

Les nommés de chaque catégorie ont été choisis par la rédaction de Puremedias.com, mais c’est bien les internautes, et seulement eux, qui désigneront les grands gagnants des TV Notes 2017. Du 7 au 18 juin, vous pouvez voter gratuitement via un formulaire disponible sur le site de RTL, 20 Minutes et Puremedias.com.

Les résultats des votes seront dévoilés le 21 juin au matin sur le site de Puremedias.com, les éditions web et papier de 20 Minutes et dans la matinale de RTL. Les gagnants de cette édition 2017 recevront un trophée. À vous de jouer pour défendre vos favoris.