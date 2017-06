Les Enfoirés choisissent Strasbourg pour leurs concerts de 2018

publié le 06/06/2017 à 08:48

Les Enfoirés reviennent dans une ville qui leur est chère. Ils se produiront au Zénith de Strasbourg en 2018, dix ans après avoir inauguré la salle de concert avec leur spectacle Les Secrets des Enfoirés. La troupe des Restos du Cœur a annoncé les dates des concerts ce mardi 6 juin sur son site Internet et sur son compte Twitter. Les représentations auront lieu du mardi 16 au dimanche 21 janvier 2018, avec deux concerts prévus le samedi 20 janvier.



Après un spectacle mémorable en 2008, la troupe fait de nouveau un joli cadeau à la ville du Bas-Rhin en prévoyant sept représentations. Celle du mardi servira la répétition générale et les trois concerts du week-end seront enregistrés pour la diffusion télévisée. La troupe des Enfoirés avait choisi Toulouse pour son spectacle de 2017. Leur show Mission Enfoirés avait pour hymne Juste une p'tite chanson, composée par Grégoire et MC Solaar.



