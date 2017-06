publié le 07/06/2017 à 08:15

Miss France 2018, c'est parti ! Le calendrier des élections régionales a été dévoilé et c'est donc à partir du 23 juin que Miss France 2017, Alicia Ayliès, et Sylvie Tellier, la Directrice Générale de l'Organisation Miss France, vont se mettre à sillonner les routes de France.



Le but de ces rendez-vous ? Élire les plus belles jeunes femmes de nos régions et couronner les 30 prétendantes au titre de Miss France 2018. Une fois élue, les 30 jeunes femmes prendront la direction, dès l'automne prochain, de Los Angeles pour un voyage de préparation. Elles rejoindront ensuite la ville de Châteauroux (Indre) où se déroulera au mois de décembre l'élection de Miss France 2018.

Sylvie Tellier et Alicia Aylies commencent leur tournée régionale par Papeete, en Polynésie française, pour élire Miss Tahiti, le vendredi 23 juin. Ensuite, les élections se dérouleront sur les dates suivantes :



Miss Saint-Pierre-et-Miquelon, vendredi 7 juillet à Saint Pierre

Miss Martinique, vendredi 21 juillet à Fort-de-France

Miss Guadeloupe, samedi 22 juillet au Gosier

Miss Provence, samedi 29 juillet à Cogolin

Miss Côte d'Azur, lundi 31 juillet à Valauris Golfe-Juan

Miss Languedoc-Roussillon, samedi 5 août à Vias

Miss Nouvelle Calédonie, samedi 19 août à Païta

Miss Mayotte, vendredi 25 août à Pamanzi

Miss Réunion, samedi 26 août à Saint-Denis

Miss Lorraine, samedi 2 septembre à Epinal

Miss Alsace, dimanche 3 septembre à Kembs

Miss Corse, vendredi 8 septembre à Porticcio

Miss Limousin, vendredi 15 septembre à Limoges

Miss Auvergne, samedi 16 septembre à Montluçon

Miss Bourgogne, dimanche 17 septembre à Nevers

Miss Champagne-Ardenne, vendredi 22 septembre à Charleville-Mézières

Miss Nord-Pas-de-Calais, samedi 23 septembre à Orchies

Miss Bretagne, vendredi 29 septembre à Saint-Pol-de-Léon

Miss Pays de Loire, samedi 30 septembre à Gorron

Miss Midi-Pyrénées, vendredi 6 octobre à Toulouse

Miss Aquitaine, samedi 7 octobre à Anglet

Miss Poitou-Charentes, dimanche 8 octobre à La Rochelle

Miss Normandie, vendredi 13 octobre à Tinchebray

Miss Île-de-France, samedi 14 octobre à Provins

Miss Picardie, vendredi 20 octobre à Beauvais

Miss Centre-Val de Loire, vendredi 20 octobre à Châteauroux-Déols

Miss Rhône-Alpes, samedi 21 octobre à Bourg-en-Bresse

Miss Franche-Comté, dimanche 22 octobre à Port-sur-Saône

Miss Guyane, samedi 28 octobre à Cayenne