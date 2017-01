Les portraits des 14 candidats de "L'amour est dans le pré" ont tous été diffusés. Quelles sont les prochaines étapes pour eux ?

Crédit : M6 Karine Le Marchand est la présentatrice de "L'amour est dans le pré" sur M6

publié le 10/01/2017

Quatorze agriculteurs se sont présentés aux téléspectateurs pour espérer trouver l'amour. Après la diffusion des portraits lundi 2 et 9 janvier, il faudra attendre plusieurs mois avant de suivre les aventures amoureuses des candidats. La prochaine étape pour les agriculteurs est l'ouverture du courrier qui marque le début du tournage. Celui-ci devrait avoir lieu entre la fin du mois de février et le début du mois de mars.



Si vous souhaitez écrire à un agriculteur afin de le rencontrer vous pouvez envoyer rapidement votre lettre à l'adresse L'Amour est dans le pré, TSA 21234, 75070 Paris Cedex 02.



Les candidats rencontreront ensuite les prétendants qu'ils ont sélectionnés lors d'un speed dating qui aura lieu à Paris. La diffusion de l'ouverture des lettres et de cette première rencontre aura lieu à l'été prochain, aux alentours de mi-juin. Les épisodes seront ensuite diffusés chaque semaine tout au long de l'été et les prétendants iront chez les agriculteurs, qui iront à leur tour chez leurs soupirants. S'ils le souhaitent ils partiront ensemble quelques jours avant le bilan de la saison, au début du mois de septembre.