publié le 17/04/2017 à 11:31

Verra-t-on un jour la saison 8 de The Walking Dead ? Pour le moment, cela paraît mal parti si l'on se fie au site ComicBooks qui annonce qu'une grève des scénaristes hollywoodiens pour le 2 mai prochain. Or, c'est généralement à cette période que les auteurs du script de la série zombiesques commencent à rédiger les épisodes... Et comme le syndicat des scénaristes, Writers Guild of America, n'a pas annoncé de date de fin du mouvement social, on ne sait pas encore quand pourra donc débuter l'écriture, puis le tournage de la saison 8 de The Walking Dead.



Selon ComicBooks, Scott Gimple, le showrunner de la série et les scénaristes ne participeront pas au mouvement social, mais ce qui risque de ne pas d'arranger l'avancée de la prochaine saison c'est la Writers Guild of America est détentrice des droits de "TWD". Elle pourra donc repousser indéfiniment sa production, tant que le syndicat n'aura pas gain de cause : une augmentation des salaires des scénaristes hollywoodiens.

Ce n'est pas la première fois qu'une grève similaire frappe le monde des séries. De novembre 2007 à janvier 2008, la production de nombreux shows comme Lost de J.J. Abrams, Breaking Bad, de Vince Gilligan ou encore Entourage de Doug Ellin avaient été affectées. Rendez-vous donc le 2 mai pour découvrir si la saison 8 de Walking Dead, pourra ou non être écrite.