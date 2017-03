publié le 28/03/2017 à 17:56

2018 sera une grande année pour HBO. La chaîne qui a diffusé les séries à succès telles que True Detective ou Girls, dira à dieu à sa plus grande réussite : Game of Thrones. La production adaptée de la saga fantastique de George R.R. Martin va prendre fin dans un an, pour sa huitième et dernière saison de 6 épisodes. Une triste année pour les fans de Jon Snow et Daenerys Targaryen qui devront donc dire au revoir à leurs héros. Mais une bonne nouvelle qui devrait les consoler : le retour de Westworld.



C'est l'une des autres séries événement de la chaîne dont la première saison diffusée en 2016 a battu des records d'audiences. Ce week-end, lors d'un événement consacré à la télévision, le PaleyFest à Los Angeles, les scénaristes ont laissé échapper quelques informations sur cette saison deux, qui promet encore des rebondissements à en faire perdre la raison.

Une chronologie moins complexe

C'est l'une des caractéristiques de cette série adaptée d'un film des années 1970 Mondwest : les rebondissements sont efficaces et (presque) imprévisibles. Pourtant, d'après l'une des showrunners, la complexité de la temporalité ne sera pas forcément reconduite dans la prochaine saison. Les époques se mélangeaient sans prévenir les téléspectateurs rendant ainsi confus la chronologie des événements dans la saison 1.

Selon Lisa Joy, "Pour la saison 1, ça avait du sens d'insérer des timelines différentes, car cela permettait de comprendre Dolores et sa confusion (...) Pour la saison 2, je pense que nous expérimenterons différents angles et points de vue. On ne veut pas forcément répéter la même chose."



D'autres parcs à thème

L'autre information, c'est qu'il devrait y avoir d'autres parcs que celui du Far West dans lequel évoluent nos personnages. Plusieurs hôtes et invités se retrouveront donc dans des ambiances différentes. On s'en doutait un peu dès la fin de la saison précédente.



En effet, certaines images ont laissé entrevoir des hôtes aux allures de samouraïs dans les murs de l'entreprise Delos. Lisa Joy a d'ailleurs révélé que les téléspectateurs seront plongés dans un monde où il y aura "des combats à l'épée". Chevalier ? Samouraï ? Jedi ? Moyen-Âge ?

La musique toujours omniprésente

Pas de doute là-dessus. Selon la showrunner, la fameuse petite musique au piano reviendra elle aussi dans la suite de Westworld. Dans la première saison, elle était en quelque sorte le symbole de la main dominatrice du maître des lieux, Ford (interprété par Anthony Hopkins).



Sa présence dans la deuxième saison laisse un indice : si le personnage s'est pris une balle dans la tête lors de l'épisode final, il ne serait peut-être pas complètement mort. Ou aurait réussi, d'une manière ou d'une autre, à garder une main sur le contrôle du parc et de ses hôtes, symbolisée par les touches du piano.

Réécriture de la saison à cause des fans

Enfin, les rebondissements qui viendront rythmer cette deuxième saison pourront encore changer. Les scénaristes ont en effet une nouvelle difficulté directement posée par leurs propres fans. Sur le réseau Reddit, certains ont déjà imaginé des intrigues possibles et ont forcé les responsables de la série à changer plusieurs éléments.

C'est gratifiant, mais arrêtez de le faire s'il vous plait ! Jonathan Nolan, un des créateurs de la série Partager la citation





Toujours lors de l'événement à Los Angeles, Jonathan Nolan, un des créateurs, a confié : "Reddit a déjà compris le twist de l'épisode trois, nous sommes donc en train de le réécrire (...) C'est ennuyeux parfois quand les gens devinent les intrigues et les partagent sur le web". Et d'ajouter : "L'engagement des téléspectateurs est gratifiant, parce que si quelqu'un devine vos twists, cela veut dire que vous avez fait du bon boulot. C'est gratifiant, mais arrêtez de le faire s'il vous plait !" De quoi promettre aux fans qui n'essayent pas de deviner la suite, des rebondissements forcément surprenants.