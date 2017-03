publié le 17/03/2017 à 09:00

Le nouveau héros Netflix-Marvel débarque ! Son nom ? Danny Rand alias Iron Fist, le super-héros expert des arts martiaux et capable de transformer son poing en une arme redoutable. Il est la quatrième recrue des Defenders, l'équipe de héros composée de Daredevil, Jessica Jones et Luke Cage, tous au centre de séries diffusées précédemment sur la plate-forme de streaming. Que vaut donc Iron Fist, diffusée le 17 mars et pourtant déjà étrillée par la presse américaine ? On vous dit tout, sans spoilers, après avoir visionné les 6 premiers épisodes.



Danny Rand (Finn Jones de Games of Thrones) est un jeune milliardaire, qui revient à New York, sa ville natale, après 15 ans dans les montagnes de l’Himalaya. Il y a en effet été recueilli par des moines de l'ordre de K'un L'un, après le crash d'un avion dont il est le seul rescapé. Les moines le forment alors aux arts martiaux et lui permettent de développer un pouvoir : le Poing d'Acier (le fameux Iron Fist). Une fois son entraînement terminé, Danny décide de rentrer à New York pour reprendre l'entreprise familiale qui pèse des milliards de dollars. Manque de bol, personne n'est ravi de son retour d'entre les morts et son ennemi juré, La Main, fait des siennes dans la Grosse Pomme.

> Marvel's Iron Fist - Bande-annonce officielle - Netflix [HD]

Un ton un peu trop léger

C'est ce qui sautera aux yeux des fans de Jessica Jones, Daredevil et Luke Cage, Iron Fist est une série beaucoup trop lisse avec un héros candide. En effet, les trois shows mettaient en lumière les démons intérieurs d'un héros (Daredevil), les conséquences des violences faites aux femmes (Jessica Jones) et le premier super-héros noir résistant aux balles (Luke Cage). Avec Iron Fist, c'est l'histoire d'un garçon aux boucles blondes, milliardaire, qui se bat (même si les scènes de combat sont décevantes) contre le crime et qui tente de se refaire une place dans la haute société new-yorkaise.

Il n'y a donc pas vraiment d'enjeux, si ce n'est une plongée dans le quotidien superficiel des hommes et femmes en costumes de Manhattan. Sans oublier l'intrigue qui n'a pas vraiment de surprises entre rivalité fraternelle, vol d'héritage et histoire d'amour compliquée... On ne gratte pas assez la surface de Danny Rand, on reste un peu trop sur son alter ego. Loin des "dark sides" creusés par Netflix lors des 3 premières séries. Immanquablement, ce nouveau fruit de la collaboration entre la "maison des rêves" et Netflix fait moins dans le polar, a moins d'aspérités dans la manière de traiter les personnages.

Divertissant mais pas transcendant

La sauce ne prend pas vraiment, malgré les premières bandes-annonces alléchantes. Pour autant, il faut avouer qu'on peut regarder Iron Fist sans avoir vu les trois séries citées précédemment. On comprend la quête du héros, mais aussi qui sont ses alliés (Colleen Wing) et son ennemi. Et même Claire Temple, qui est l'infirmière déjà vue dans Daredevil, Jessica Jones et Luke Cage, qui fera le lien entre les quatre héros des Defenders, intègre l'intrigue et fait comprendre qu'elle connaît bien les prochains coéquipiers de Danny Rand. Reste à savoir si cette nouvelle série et ce personnage peu charismatique ne desservira pas The Defenders, qui devrait être diffusé l'été prochain sur Netflix.