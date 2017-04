publié le 12/04/2017 à 19:56

Une nouvelle star rejoint le casting du prochain volet des Animaux Fantastiques. Jude Law, récemment vu dans la série The Young Pope, incarnera le jeune Albus Dumbledore dans le second film consacré aux aventures de Norbert Dragonneau. C'est le magazine américain Variety qui révèle que le choix des réalisateurs a été arrêté sur l'acteur de 44 ans, notamment vu dans Bienvenue à Gattaca et les Sherlock Holmes de Guy Ritchie. Jude Law rejoint donc Johnny Depp, dans le rôle très attendu du sombre sorcier Grindelwald, que l'on a furtivement aperçu à la fin du premier volet des Animaux Fantastiques, sorti en novembre dernier.



C'est un comédien de premier plan qui intègre la suite de la saga dérivée de l'univers de Harry Potter, créé par J.K. Rowling. Jude Law aura la lourde tâche de jouer un personnage central du monde des sorciers, celui de Dumbledore, à l'époque où il n'était pas encore directeur de Poudlard. "Jude Law est un acteur extrêmement talentueux, que j'admire depuis longtemps et je suis impatient de travailler avec lui. Je sais qu'il capture toutes les facettes inattendues d'Albus Dumbledore", a confié David Yates, le réalisateur, dans une interview accordée à Variety.

Pour l'heure, aucune date de sortie pour la suite des Animaux Fantastiques n'a été annoncée. Rappelons que cette histoire dérivée de Harry Potter se découpe en cinq films. Et vu le succès du premier volet, qui a rapporté quelques 813 millions de dollars au box-office mondial, les fans doivent attendre de pied ferme le retour de Norbert Dragonneau.