Les sœurs les plus emblématiques de la télévision des années 2000 pourraient bien revenir sur les écrans. Avec d'autres noms, et dans une autre époque.

Le pouvoir des trois bientôt de retour ? Les espoirs des fans de Charmed semblent permis. La chaîne The CW (Supergirl, The Flash, Gossip Girl) aurait commandé le script d'un premier épisode pour une réadaptation de la série. Diffusé entre 1998 et 2006, annulé au terme de 8 saisons, le feuilleton centré sur les sœurs Halliwell et leurs combats contre les démons va peut-être avoir droit à une nouvelle jeunesse. C'est Jennie Snyder Urman, productrice exécutive de la série Jane The Virgin, sera aux commandes de cette nouvelle version.



Comme le rapporte E! News, cette série devrait suivre trois sorcières qui allient leurs forces pour lutter contre les forces du mal - et pour les droits des femmes - dans une ville de Nouvelle-Angleterre en 1976. Shannen Doherty, Holly Marie Combs, Alyssa Milano et Rose McGowan, le casting d'origine, ne devrait pas y figurer. Les trois rôles principaux seront tenus par de nouvelles actrices dont les noms n'ont pas été communiqués (les comédiennes n'ont probablement pas encore été trouvées).



Difficile de savoir de quelle manière ce Charmed 2.0 sera lié à la version originale de Constance M. Burge. Tandis que certains médias parlent d'un simple reboot, d'autres évoquent un possible prequel : les nouvelles héroïnes pourraient appartenir aux Warren, la puissante lignée de sorcières dont descendent les Halliwell.

La première étape d'un projet potentiel

Que les fans ne sautent pas encore de joie, néanmoins : le processus de création d'une série est long et ce nouveau Charmed n'en est qu'aux prémices. Si cet épisode pilote voit le jour, il devra convaincre ses diffuseurs pour qu'une saison soit commandée. De plus, ce n'est pas la première fois que Charmed tente de revenir sur le petit écran. En mars 2016, Alyssa Milano a confirmé sur Twitter qu'un reboot serait lancé par CBS. Le projet semble être resté sans suite.



Les actrices originales semblent plutôt favorables à l'annonce d'une nouvelle série. Alyssa Milano a tweeté "Les fans de Charmed ! Il n'y a pas d'autres fans comme vous. Vous êtes les meilleurs de tous. Holly Marie Combs, qui interprétait la prudente Piper, a quant à elle eu un mot pour ses successeuses : "Nous leur souhaitons de belles choses."