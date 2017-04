On en saura enfin plus sur les origines de Rey dans "Star Wars 8"

publié le 17/04/2017 à 13:00

C'est l'un des plus grands mystères de la nouvelle saga Star Wars : l'identité des parents de Rey, l'héroïne découverte dans Le Retour de la force et future disciple de Luke Skywalker dans Star Wars 8. Si plusieurs théories ont d'abord présenté ce dernier comme son père, il se pourrait bien que Rey ait, en réalité, une toute autre famille. Et on en saura (enfin) plus dans le prochain épisode, attendu le 13 décembre prochain au cinéma. C'est Rian Johnson, le réalisateur des Derniers Jedi qui a "teasé" cette nouvelle lors d'un entretien pour la chaîne ABC lors de la Star Wars Celebration à Orlando.



"C'est quelque chose [les parents de Rey] qui va absolument être abordé dans le film. C'est difficile, car c'est aussi un élément lié au secret de cette partie de l'histoire de Rey. Et il y a aussi beaucoup de surprises et de retournements dans Star Wars 8", a expliqué Rian Johnson, sans bien évidemment donner plus de détails sur cette énigmatique famille.



Des théories toujours plus nombreuses

Une déclaration qui augmente l'impatience, déjà immense des fans, avant la sortie de Star Wars 8. Plus encore, les théories concernant les parents de Rey sont de plus en plus en nombreuses, depuis la révélation de Mike Zeroh, un internaute et fan de Star Wars qui a pu conclure que Luke Skywalker ne serait en aucun cas le père de Rey, alors que de nombreux indices comme la Force et le sabre laser, qui ont choisi Rey, le laissent penser.

D'autres théories laissent penser que Rey serait en réalité la réincarnation de Dark Vador et qu'elle aurait été crée à partir de la Force, ce qui expliquerait sa maîtrise ou du moins son incroyable sensibilité à cette puissance. Mais dans tous les cas, il faudra patienter et s'attendre donc à "des surprises et des rebondissements", comme le promet Rian Johnson.