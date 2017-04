HBO: It's What Connects Us (Version 1)

HBO: It's What Connects Us (Version 2)

Last Week Tonight: It's What Connects Us (HBO)

Last Week Tonight: It's What Connects Us (HBO)

publié le 10/04/2017 à 18:30

Encore de nouvelles images inédites de la prochaine saison de Game of Thrones. Qui va s'en plaindre ? HBO a frappé très fort en diffusant plusieurs teasers le week-end dernier dans lesquels les stars des séries emblématiques de la chaîne chantent le générique culte de la chaîne câblée américaine. Au milieu, des acteurs qui défilent, on retrouve Jon Snow, Daenerys et Arya, tous les personnages en tenues pour la saison 7. Les teasers durent quelques minutes, mais c'est assez pour augmenter l'impatience des fans, qui ont découvert la première bande-annonce de la saison 7, la semaine dernière, centrée sur Cersei, Daenerys et Jon Snow.



Nos héros de Game of Thrones portent tous des costumes noirs, annonçant sûrement une avant-dernière saison bien sombre. Plus encore, Arya porte une cape avec une peau de loup, signe qu'elle a sûrement rejoint Jon Snow et Sansa Stark à Winterfell. Bran Stark porte lui aussi ce vêtement emblématique de sa famille. Reste à savoir comment le jeune homme aura rejoint les siens, alors qu'il fait route vers le Mur pour affronter le Roi de la Nuit et les Marcheurs Blancs.

Daenerys est de toute beauté avec trois têtes de dragons en argent qui ornent son manteau, tout comme celui de Missandei, sa fidèle acolyte. Tyrion Lannister de son côté, porte la Main du Roi, poste de conseiller le plus fidèle de la rein, qu'il avait occupé à Port-Réal sous le règne de son neveu Joffrey Baratheon.

Hodor de retour ?

Que fait Hodor dans la promotion de la saison 7 de "GOT" ? Crédit : capture d'écran YouTube

Mais, le plus surprenant dans la vidéo, c'est la présence de Hodor. L'ancien meilleur ami de Bran, disparu tragiquement dans la saison 6, fait une apparition dans le teaser. Cela veut-il dire que le personnage sera de retour dans cette saison 7 ? Rien ne l'assure pour le moment, puisque l'acteur a récemment déclaré : "Même si j'aimerais beaucoup revenir et jouer un White Walker, je pense que ce ne serait pas bien. Il y a trop d'émotions liées à la mort d'Hodor, je trouve que ça gâcherait un peu les choses de le faire revenir. S'ils le font, je suis quand même sûr qu'ils trouveront une façon très cool de le faire. Mais peu importe ce qui arrive, ça ne se terminera sûrement pas bien. Un zombie Hodor ne doit pas être beau à voir", rapporte le site Winter is Coming. Le suspense est donc totale avant le 16 juillet prochain, date de retour de l'avant-dernière saison de Game of Thrones.