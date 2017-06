publié le 21/06/2017 à 15:22

La communauté Star Wars est en émoi. Deux mois après la première bande-annonce sombre et intense de Star Wars 8, le seconde devrait bientôt arriver. Selon le site américain ScreenRant, elle pourrait être diffusée entre le 20 et 23 juillet prochain lors du Comic Con de San Diego, événement mondial dans l'univers de la pop culture. Une information qui ne semble pas si insensée puisque des images inédites de Star Wars 7 avaient été dévoilées lors de la Comic Con en 2015, soit cinq mois avant sa sortie. Mais, il faut encore patienter car le programme officiel de la Comic Con de San Diego 2017 n'a pas encore été publié et on ne sait pas quand se déroulera la conférence Star Wars.



Plus encore, Screen Rant révèle que cette nouvelle vidéo devrait s'intituler Trailer B, en se basant sur une liste du site British Board of Film Classification, qui recense les bandes-annonces des films et qui a ajouté récemment ce Trailer B dans la colonne dédiée à Star Wars 8. D'une durée de 91 secondes, il serait donc plus court que la bande-annonce précédente (qui fait 2 minutes), mais devrait tout de même nous dévoiler des images inédites.



Ou pendant le D23 de Disney du 14 au 16 juillet ?

Screen Rant termine en indiquant que le nouveau trailer des Derniers Jedi pourrait plutôt être diffusé entre le 14 et le 16 juillet lors du D23 Expo de Disney, convention qui revient tous les deux ans et où les différentes filialles de Disney présentent leurs nouveaux projets. En 2015, le public avait ainsi pu y découvrir un nouveau poster du Réveil de la Force, mais aussi la présence de Mads Mikkelsen au casting de Rogue One, le premier spin-off de la saga. Dans tous les cas, il va falloir s'armer de patience avant de découvrir (ou non) cette prochaine bande-annonce de Star Wars 8.