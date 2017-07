publié le 18/07/2017 à 11:01

Verra-t-on bientôt une histoire d'amour Wookie dans un film Star Wars ? Ron Howard (Apollo 13), le réalisateur du spin-off sur Han Solo, qui sortira en mai 2018, le laisserait entendre. Le 17 juillet, il a publié une nouvelle photo des coulisses du film.



On aperçoit Joonas Suotamo, l'acteur qui va incarner Chewbacca, le Wookie meilleur ami de Han Solo, en train de regarder une scène du spin-off. Chewbacca est alors en compagnie d'un autre compagnon à poils longs. Leurs deux visages sont tournés l'un vers l'autre et ils s’apprêteraient à s'embrasser.

Il n'en faut pas plus pour les fans de Star Wars pour penser qu'une histoire d'amour se profile. Ce serait la première fois qu'on découvrirait Chewbacca amoureux. Dans le roman Riposte de Chuck Wending qui se déroule entre les épisodes 4 et 7, le Wookie est marié à Mallatobuck, alias Malla. Pour le moment, il est encore trop tôt pour savoir si le second Wookie à l'écran est bien la future épouse de "Chewie",

Mais pour de nombreux fans, la théorie est plausible puisque le spin-off sur Han Solo reviendra sur les jeunes années du contrebandier et de Chewbacca avant leurs aventures avec Luke Skywalker et la princesse Leia dans l'épisode 4. On découvrira alors entre autres comment ce duo emblématique est né, et ce qui a pu pousser "Chewie" à rejoindre le Faucon Millenium.