Dans un post Facebook, l'ancien assistant de Carrie Fisher a rendu hommage à l'actrice avec des photos inédites et un texte bourré d'émotions et d'humour.

Crédit : Facebook Byron Lane Carrie Fisher et Byron Lane

par Capucine Trollion publié le 29/12/2016 à 16:30

Après Hollywood et le casting de Star Wars, c'est au tour de Byron Lane, l'ancien assistant de Carrie Fisher de rendre hommage à l'actrice. Sur son Facebook, le jeune homme a publié 5 photos des nombreux séjours à l'étranger qu'il a réalisés avec la princesse Leia : du Canada à l'Inde, en passant par le Japon et l'Australie. Des clichés inédits qui témoignent de la forte relation qu'unissait Byron Lane à Carrie Fisher, disparue le 27 décembre. Les photos sont accompagnées d'un texte poignant, qui dévoile une nouvelle facette de l'actrice.



Carrie Fisher qui tire la langue, sur traîneau ou derrière une aurore boréale. Voilà ce qu'ont pu découvrir les internautes ce 29 décembre après le post de son assistant Byron Lane. Le jeune homme a tenu à rendre hommage à son ex-boss avec un texte qui décrit simplement, mais avec force, leur amitié, et la force de vie qui animait l'actrice.



"On a fait du traîneau, nagé au Canada, câliné des koalas en Australie. C'est comme cela qu'elle vivait. Elle était extraordinaire, brillante, hilarante et généreuse. Tous les jobs d'assistants ne sont pas comme cela. (...) Vous la connaissez aussi, car elle était la même en public et en privé. Une femme authentique et honnête. Elle me manque tellement", écrit Bryon Lane qui a travaillé avec Carrie Fisher pendant 3 ans. Plus encore, il dévoile les surnoms qu'elle lui donnait ou sa capacité à vivre le moment présent avec beaucoup de spontanéité.