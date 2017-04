Star Wars Celebration 2017 : l'empire créé par George Lucas fête ses 40 ans

publié le 13/04/2017 à 11:24

La Star Wars Celebration 2017 va débuter dans quelques heures à Orlando. C'est une gigantesque convention qui marque les 40 ans de la saga de la Guerre des étoiles imaginée par George Lucas. Le premier épisode, Un nouvel espoir, est sorti sur les écrans américains le 25 mai 1977. 40 ans après : 7 films, 7 milliards de recettes au box-office. Disney désormais aux commandes de l'empire Star Wars essaie de développer une nouvelle trilogie qui a débuté avec Le Réveil de la Force en 2015, et des récits parallèles.



À Orlando, une cérémonie est prévue ce jeudi 13 avril à midi (heure locale) pour saluer ces quatre décennies de succès critique et commercial. Coup d'envoi de quatre jours de festivités pour les fans du monde entier. Comme Maxime, jeune boulanger francilien qui a planifié son voyage en Floride depuis longtemps. Il est venu à Orlando avec deux costumes pour participer aux parades de la Star Wars Celebration et plonger presque pour de vrai dans un univers qu'il vénère depuis l'enfance. "Tout petit, on m'a montré une cassette VHS de l'épisode 1, La Menace fantôme et ça s'est fait, explique le fan de Star Wars. Après j'ai été voir le deuxième long-métrage au cinéma, puis le troisième… Je me suis ensuite intéressé aux produits dérivés de plus en plus. Je ne regrette pas du tout."

Et Maxime d'ajouter : "Je sens que cela va me suivre toute ma vie, parce que c'est vraiment enthousiasmant. Pour citer Carrie Fisher qui nous a quittés, "Star Wars n'est pas resté enfermé dans l'écran", comme une rivière ça a baigné tout le monde dans un flot d'émotions et chacun a voulu entretenir cette connexion avec le film par n'importe quel moyen. C'est vrai qu'il y a un enthousiasme, génération après génération. On est là à célébrer le 40e anniversaire avec les acteurs du tout début, comme les plus récents. C'est génial."

L'affiche de la Star Wars Celebration 2017 Crédit : Disney / LucasFilm

Quels seront les temps forts ?

Vendredi 14 avril, moment très attendu, la première mondiale de la bande-annonce de l'épisode 8 qui sortira le 15 décembre cinéma, intitulé Les Derniers Jedi. Avec le retour au premier plan de Luke Skywalker toujours incarné par Mark Hamill, lequel sera aussi le maître de l'hommage rendu à Carrie Fisher, interprète de la princesse Leia, brutalement disparue juste avant Noël. Ajoutés à cela, des rassemblements de fans en costumes, une véritable foire où on peut acheter tous les produits dérivés de l'univers Star Wars. Comme un grille-pain en forme de casque de Dark Vador.

You can find Luke Skywalker at @SW_Celebration Orlando. The greatest party in the galaxy begins tomorrow. #SWCO pic.twitter.com/w5BfgzcpWy — Star Wars (@starwars) April 12, 2017

Mais aussi des conférences d'acteurs phares comme Anthony Daniels, qui se cache sous l'armure du robot C-3PO, Hayden Christensen, l'interprète d'Anakin Skywalker ou encore Forest Whitaker qu'on a vu dans Rogue One, mais aussi des invités surprises, les nouveaux jeux vidéo Star Wars, la nouvelle saison de la série animée Rebels. D'ici là, que la Force soit avec vous.