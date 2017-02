et La rédaction numérique de RTL

publié le 26/02/2017 à 23:00

C'est la plus grande soirée de l'année à Hollywood. Le temps de quelques heures, le Dolby Theatre de Los Angeles devient véritablement le centre du monde. Si les premiers défilés sur tapis rouge sont attendus aux alentours de minuit (heure française), la cérémonie en elle-même sera officiellement ouverte à 1h30 du matin.



Parmi les nommés, la comédie musicale La La Land, déjà auréolée de sept Golden Globes, fait figure de favorite avec pas moins de 14 nominations. Elle égalise le record de nominations de Titanic et Eve. Son auteur Damien Chazelle, prodige de 32 ans s'étant déjà illustré à l'écriture de Whiplash, pourrait quant à lui devenir le plus jeune cinéaste sacré meilleur réalisateur. Moonlight, un drame intimiste, concourt pour huit statuettes, dont celle du meilleur film.

Le cinéma français aura un œil attentif sur Isabelle Huppert, en compétition pour l'Oscar de la meilleure actrice pour sa prestation dans le film Elle. L'Oscar serait le seul trophée notable manquant à l'impressionnant palmarès de la Française, qui a déjà empoché un Golden Globe, un Spirit et un César pour son interprétation virtuose d'une femme violée qui traque son agresseur. Emma Stone, qui déploie tout son charme dans La La Land, pourrait néanmoins lui faire de l'ombre.

Suivez la cérémonie minute par minute

23h50 - Premiers Oscars depuis l'élection de Donald Trump, la soirée promet d'être le théâtre de discours engagés, comme l'ont été les Golden Globes. Meryl Streep, Isabelle Huppert, Tracee Ellis Ross ou encore Viola Davis avaient élevé la voix face à la politique menée par le nouveau président des États-Unis.



23h40 - Le défilé sur le tapis rouge a débuté, les premières stars qui arrivent devant le Dolby Theatre sont, pour le moment, surtout des vedettes de la télévision. Les grosses célébrités se feront désirer jusqu'au dernier moment. Une des nommées ne passera pas devant les photographes ce soir. Natalie Portman a expliqué que sa grossesse ne lui permettait pas d'assister à la cérémonie. Elle est nommée pour l'Oscar de la Meilleure actrice pour son rôle dans Jackie.



23h30 - L'absolu favori de la soirée est sans aucune doute le film de Damien Chazelle porté par Emma Stone et Ryan Gosling, La La Land. Avec 14 nominations, il pourrait battre le record de statuettes jusqu'ici détenu par Titanic, Le Retour du roi et Ben-Hur qui ont remporté chacun 11 Oscars.



23h15 - Isabelle Huppert a-t-elle une chance de remporter l'Oscar de la Meilleure actrice ? Si la concurrence est rude avec notamment Emma Stone ou Natalie Portman face à elle, les statistiques des dernières années pèsent tout de même en sa faveur.



23h08 - Retrouvez tous les moyens de suivre la cérémonie en direct depuis chez vous.



23h00 - À Los Angeles, l'événement sera présenté par l'humoriste et animateur de télévision Jimmy Kimmel. Sa popularité n'est plus à faire aux États-Unis, où il présente chaque soir un late-night show à son nom, le Jimmy Kimmel Live ! sur la chaîne ABC.

22h55 - Bonsoir et bienvenue dans notre direct, consacré à la 89e cérémonie des Oscars.