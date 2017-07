"Game of Thrones", saison 7 : 4 conseils pour échapper aux spoilers

publié le 17/07/2017 à 10:30

"Et là, Daenerys, Jon et Arya meurent écrasés par une comète ! Si, si !" Ne partez pas, ce n'est pas ce qu'il se passe dans l'épisode 1 de la saison 7 de la série à succès Game of Thrones. Promis. Il ne s'agit pas d'un "spoiler", ce terme anglais que nos amis québécois traduisent en bon français par "divulgâchis" : une information révélée trop tôt par des proches qui vous révèlent avant l'oeuvre l'issue de l'histoire.



Game of Thrones, comme Star Wars ou encore Harry Potter font parties de ces sagas qui suscitent l’impatience et le dévouement des fans. Ils veulent savoir ce qui va se passer dans les prochains épisodes, livres, films... Mais ne supportent pas d'apprendre des informations autrement qu'en regardant l'oeuvre le soir à la maison ou au cinéma. Traditionnellement ce sont les journalistes et les lecteurs ou spectateurs anglophones qui profitent en premier de ces œuvres. Certains ne peuvent refréner leur envie d'en parler sur les réseaux sociaux, il vous faut donc composer un vrai sanctuaire numérique.

1. Déconnecter

C’est la solution radicale. Si vous n'avez pas besoin d'Internet ou des réseaux sociaux pour votre travail, offrez-vous une petite cure sans internet. Outre les spoilers, se déconnecter offre des avantages considérables sur votre existence : bienfaits pour vos yeux, boost de votre confiance en vous, bouffée d’air frais pour votre santé mentale.

Si vous voulez échapper aux discussions enthousiasmés des ados dans les transports en commun - vous savez, ceux qui ont fait une nuit blanche pour regarder Game of Thrones à 3 heures du matin - nous vous recommandons le port d'un bon casque audio. Si vous êtes propriétaire d'une grotte n'hésitez pas non plus à y séjourner le temps que la tempête passe.

2. Bannir

Votre collègue ne sait pas tenir sa langue ? Ce copain sur Facebook ne peut pas s'empêcher de mettre en statut "Oh non, trop triste de la mort de Ned Stark/Dumbledore/Yoda (rayez la mention inutile)" ? N'hésitez pas à faire le ménage dans vos contacts.



Il ne sert pas à grand chose d'entamer une longue et pénible joute verbale sur ce qui est ou non du domaine du spoiler (chacun a sa sensibilité). Il ne sert pas à grand chose non plus d'interdire à vos contacts de s'exprimer, vous n'êtes pas l'empereur ou l'impératrice d'Internet.

3. Filtrer

Là est la vraie technique pour échapper au pire sur les réseaux sociaux. Vous pouvez sélectionner des termes, sur Twitter par exemple, qui seront filtrés et n'apparaîtront pas sur votre timeline.



Il vous suffit d'aller dans l'onglet Paramètres et confidentialité" (en cliquant sur votre profil). Vous devez ensuite sélectionner "Mot masqués", puis entrer les termes et les hashtags que vous voulez voir disparaître. Vous pouvez régler les paramètres en masquant les tweets de la planète entière ou que des gens que vous ne suivez pas. vous pouvez aussi régler le temps du blocus : à tout jamais, pour 24 heures, 7 jours ou un mois.

L'outil "Mots masqués" de Twitter Crédit : Twitter

Vous pouvez aussi "muter" (anglicisme venant de "to mute", littéralement "rendre muer") certains de vos contacts sans les bloquer ou vous désabonner grâce à la rubrique "Comptes masqués".

4. Être le premier

Vous êtes un vrai fan ? Entendre un spoiler peut vous mettre dans un état second ? Vous êtes prêts à en venir aux mains avec vos meilleurs amis à propos de dragons dans une série télé ? On vous comprend. Voici notre meilleur conseil : ayez l'attitude d'un vrai fan et levez-vous à 3 heures du matin, courrez aux avant-premières déguisés, précommander vos livres ! Soyez les premiers. Vivez ces grands moments de découvertes collectifs avec des gens aussi passionnés que vous. Soyez un "spoileur" plutôt qu'un "spoilé".