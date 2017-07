Littlefinger et Sansa lors de l'épisode 1 de la saison 7 de "Game of Thrones"

Game of Thrones a la réputation d'être une série violente et directe où les bons sentiments n'ont que peu de place. Ce premier épisode de la saison 7 pourrait bien faire exception. Rassurez-vous, la série à succès de HBO n'est pas devenue une charmante comptine pleine de mièvreries. Ses héros restent confrontés à des choix difficiles. Le pragmatisme et la dureté restitués des guerres médiévales sont toujours bien présents en toile de fond. Néanmoins, cette septième saison se distingue par un début plus psychologique qu'on ne pourrait penser.



Naturellement, qui dit "retour de Game of Thrones", dit retour des spoilers. Si vous ne souhaitez pas connaître les éléments de l'intrigue et regarder tranquillement chez vous le premier épisode de la saison 7, il est temps de faire marche arrière. Passé ce point, nous allons vous révéler séquence par séquence tous les événements de ce début de saison. Vous êtes sûr de vous ? C'est parti.

Un massacre dans un lieu bien connu

La saison 7 s'ouvre sur un massacre. Un vrai massacre. Dans une pièce qui en a déjà connu un : les noces pourpres. Tout le monde a en mémoire cette scène parfaitement abjecte où une femme enceinte est poignardée dans le bas ventre et où flèches et poignards faisaient leur oeuvre en tuant la moitié des personnages principaux de la série. L'heure de la vengeance a sonné.

Vous penserez peut-être avoir lancé un ancien épisode en commençant cette saison 7. C'est en effet sur le visage de Walder Frey que vos yeux vont se poser. "Mais il est pourtant égorgé par Arya lors de la saison 6", vous direz vous ? Après une seconde d'hésitation vous comprendrez rapidement. Arya utilise une nouvelle fois ses talents d'assassin et a recouvert son visage de celui de sa dernière victime. Sous les traits du seigneur Frey elle entreprend d'empoisonner le reste de sa Maison et après un long discours Arya Stark dégustera sa revanche devant l'agonie et le sang de dizaines de personnes.



Mais cet épisode est placé sous le signe de la miséricorde. Arya tue toutes les personnes de la salle mais épargne deux jeunes femmes dont l'une des nombreuses filles de Walder Frey. On ne sait si ce geste est une résurgence de la solidarité féminine ou si elle s'identifie à ces désormais survivantes. Arya semble sauver ces âmes une seule raison : elles porteront le message que "l'hiver est tombé sur la Maison des Frey et... le Nord se souvient". Sous-entendu : les seigneurs du Nord feraient bien d'arrêter de trahir les Stark s'ils veulent survivre.

Arya aura un autre moment d'humanité dans une seconde séquence. Une séquence musicale puisqu'elle introduit (chose promise, chose due) un certain Ed Sheeran. Game of Thrones se fait une spécialité d'engager de vrais artistes pour quelques intermèdes : Snow Patrol, Of Monsters and Men ou encore Sigur Rós ou même Will Champion de Coldplay, sont apparus discrètement. Le chanteur aux cheveux roux incarne un soldat de l'armée des Lannister venant enquêter sur le massacre des Frey. Ils invitent Arya à manger avec eux et, contrairement à de nombreuses scènes du genre, ils se montrent bons et courtois.



Dans le regard d'Arya se lit alors un jeu de nuances : tous les hommes doivent mourir, certes, mais le méritent-ils ? Ces rencontres continuent de forger la moralité de la jeune Arya qui se refuse à tuer aveuglement.

Jon et Sansa se divisent

Du côté des Stark, c'est une nouvelle dissension qui voit le jour entre Jon Snow et sa demie-sœur (sur le papier) Sansa Stark. Après le nouveau serment d’allégeance des seigneurs du Nord à la Maison Stark et à Jon en particulier, se pose la question des Maisons qui ont soutenu les Bolton. Sansa, qui a abandonné sa naïveté passée, propose de punir les traîtres en leur retirant titres et terres et en punissant leurs descendants pour envoyer un message. Jon qui a déjà exécuté lui-même des traîtres par le passé se refuse à un tel choix. Selon lui, "les fils et les filles n'ont pas à souffrir des décisions de leur père".



Il demande donc aux descendants des ces deux Maisons de prêter serment de fidélité. Deux enfants émergent de la foule. L'un, pas plus âgé que la brave Lyanna Mormont, apeuré. L'autre, Alys Karstark, est une jeune fille physiquement très proche de Sansa. Cette proximité physique est une création de la série (Alys est brune dans les livres). Elle n'a qu'un but : faire comprendre à Sansa que si elle jetait à la mort ces deux descendants innocents, elle assassinerait une partie d'elle-même.



De son côté Petyr Baelish perçoit cette divergence de point de vue comme une opportunité et continue de déverser son fiel manipulateur dans l'oreille de Sansa... qui semble (pour l'heure) hermétique à ses suggestions.

Cersei encerclée

Cersei et Jaime Lannister se disputent eux aussi. Jaime essaye de faire comprendre à sa sœur le péril dans lequel ils sont puisque la quasi totalité des Maisons nobles du continent sont contre eux. Cersei, tout juste couronnée, entreprend de fonder une nouvelle alliance pour renforcer sa position pour le moins difficile. Elle reçoit le nouveau roi des Îles de Fer : l'instable Euron Greyjoy.



Celui-ci lui propose tout de go de se marier avec elle (suscitant un regard jaloux et inquiet de Jaime). Cersei refuse mais Euron lui promet un "présent inestimable" pour la convaincre. Il affirme qu'il ne quittera pas la capitale avant d'avoir trouvé ce fameux "cadeau".



Sandor Clegane, Limier au grand coeur

L'autre geste de bonté de cet épisode 1 revient à Sandor Clegane dit "le Limier" ("the Hound"). Il accompagne deux personnages importants le prêtre rouge Thoros de Myr et l'homme que ce dernier a ressuscité un grand nombre de fois : Béric Dondarrion.



Ils finissent par se réfugier d'une tempête de neige à l'interieur d'une ferme sans prétention. À l'intérieur : deux squelettes. Clegane sait de qui il s'agit, il le laisse deviner la nuit lorsqu'il prend le temps d'enterrer les deux corps : une jeune enfant et son père, probablement morts de faim. Il s'agit du fermier et de sa fille Sally qui ont recueilli Arya et le Limier lors de la saison 4. Ce dernier les avait alors dépouillés de leurs biens malgré leur hospitalité. "Ils sont faibles et mourront quand l'Hiver viendra", avait lancé alors Sandor à Arya. Une vision prophétique. En enterrant les corps, Sandor montre qu'il est un homme nouveau, transformé par sa rencontre avec la jeune Stark.



Sandor aura une autre vision plus concrète ce soir-là. Dans les flammes. Thoros de Myr insiste pour qu'il regarde dans le feu (dont Clegane est effrayé après avoir été brûlé gravement dans sa jeunesse). À sa surprise, Clegane décrit le futur : il dit voir le Mur, l'océan et une forteresse. Il dit voir l'armée des Morts franchir le Mur par ce fort.



Un Mur enchanté et terrible que franchit d’ailleurs Bran Stark et Meera par le tunnel de la Garde de Nuit. Un Mur que les mestres de la Citadelle pensent infranchissable pour les morts-vivants...

Pendant ce temps là, dans une grande bibliothèque...

Samwell Tarly a entamé son apprentissage à la Citadelle afin de devenir mestre et percer des secrets occultes capables de se défaire du Roi de la Nuit (qui approche, qui approche, qui approche...). C'est l'un des rares moments comique de ce premier épisode puisque le bon Sam ne discute pas stratégie et sorcellerie... mais récure des pots de chambre et sert une soupe qui ressemble beaucoup trop au contenu de ces pots. Dans un montage rapide, on sent le désespoir du jeune homme et son impatience grimper.





Parmi les étrons et les diarrhées (en a-t-on vu autant à la télévision auparavant ?), Sam tente de brûler les étapes auprès de l'Archimestre Marwyn le Mage (joué par Jim Broadbent qui incarnait le professeur Slughorn dans les deux derniers films Harry Potter). Ce dernier dit le croire lorsqu'il évoque "l'armée des Morts qui approche", mais ne lui offre pas plus d'aide que cela. Sam décide donc d'entrer dans la partie interdite de la bibliothèque de la Citadelle pour y trouver des informations utiles. Il découvrira que les sous-sols de Peyredragon sont remplis d'obsidienne, rare matière capable d’occire pour de bon les morts. Il envoie cette information à Jon Snow.

Daenerys prend le contrôle de Peyredragon

Puisque nous évoquons la forteresse de Peyredragon, Daenerys débarque enfin avec ses dragons, ses alliés, son armée et sa flotte dans l'ancien chef-lieu de sa famille. Longs plans aériens et images de synthèse aux petits oignons pour ce moment important.



Après avoir retiré les signes du passage dans ce fort de l'ancien prétendant au trône Stannis Baratheon, la reine des Dragons intime à Tyrion : "Et si nous commencions ?". La guerre entre les hommes va bientôt commencer. Celle entre les morts et les vivants attendra.