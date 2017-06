publié le 22/06/2017 à 12:39

"Valar Morghulis" ("Tout Homme doit mourir"). Les acteurs de Game of Thrones le savent bien, aucun des personnages de la série n'est réellement en sécurité. Les scénaristes David Benioff et D.B. Weiss prennent un malin plaisir à tuer les protagonistes principaux, et souvent d'une manière assez atroce. Kit Harington en a lui-même fait les frais pendant la saison 5, lorsque Jon Snow est assassiné par les membres de la Garde de Nuit, avant d'être ressuscité dans le deuxième épisode de la saison 6.



L'acteur sait désormais que son personnage risque la mort autant que les autres protagonistes. Dans une interview donnée à SFX Magazine pendant le tournage de la saison 7, Kit Harington s'est livré sur son ressenti : "Je me sentais en sécurité pendant la saison 6", explique-t-il, "Je pensais que ce serait un mauvais scénario de me ressusciter et de me tuer dans la même saison. Mais là tout est différent. Jon Snow peut mourir comme les autres".

Très discret sur le futur proche de son personnage, Kit Harington a quand même laissé échapper un petit indice : "Je pense qu'il est optimiste dans la saison 7, surtout au début. Lorsqu'il est couronné roi du Nord à la fin de la saison 6, il a un petit sourire sur son visage. Il peut commencer sa mission et essayer de sauver, de protéger des gens, faire ce qu'il essaie de faire depuis beaucoup de temps". Jon Snow réussira-t-il à rassembler une armée pour combattre les Marcheurs blancs ?