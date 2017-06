publié le 21/06/2017 à 18:23

HBO a choisi de nous donner froid en ce premier jour de l'été. La chaîne américaine a diffusé ce mercredi 21 juin un nouveau trailer de la saison 7 de Game of Thrones, moins d'un mois avant le début de la diffusion de la série aux États-Unis. Comme toujours, la production dévoile le strict minimum mais cette vidéo est bien plus intense que les précédentes. Elle s'ouvre sur une longue marche de Sansa, rythmée par la voix de Littlefinger qui l'appelle à se battre : "Fais toujours toutes les batailles".



Pendant deux minutes, la vidéo nous fait voir l'ensemble des protagonistes de la série, en se concentrant principalement sur ceux qui se battent pour le trône de fer : Daenerys, Jon et Cersei. Cette saison doit être celle des grandes batailles, à la fois pour monter sur le trône de fer et pour se débarrasser des Marcheurs blancs, ce que confirme Jon Snow avec cet appel au rassemblement : "Les siècles qui ont précédé, toutes les familles se sont battues ensemble contre leur ennemi commun malgré leurs différences. L'ennemi est réel". Les autres familles sauront-ils entendre son message ?

Si Jon Snow appelle au ralliement, le message porté par Sansa à la fin de la vidéo est bien plus sombre : "Quand la neige est dense, les loups solitaires meurent. Seule la meute survit". Cette prédiction sonne comme un avertissement pour tous ceux qui ne croient pas en la nécessité de ce combat uni contre les Marcheurs blancs.

Trois batailles qui s'annoncent

Les différents protagonistes auront bien au moins trois batailles à mener. La bande-annonce montre en effet plusieurs lieux d'affrontements : ce qui semble être Port-Réal avec l'armée des Immaculés de Daenerys, une bataille navale peut-être sur la Néra, toujours au porte de la capitale, et des combats contre les Marcheurs blancs dans le Nord, au pied du Mur. Ces différentes batailles laissent supposer que les familles, bien qu'unies dans leur quête, vont devoir se séparer pour mener à bien leurs multiples combats.