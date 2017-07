publié le 18/07/2017 à 12:37

C'est ce que les Américains appellent un "nerdgasm". Contraction de "nerd" (l'autre nom des geeks et autres fans d'heroic-fantasy ou de technologie) et d'"orgasm" (orgasme). Lorsque deux univers aussi cultes que ceux de Game of Thrones et de Harry Potter se croisent, ce ne peut être qu'un grand moment pour les amateurs de sorciers et de dragons.



Tout tourne autour de Samwell Tarly, personnage bon, gras et empoté parti à la Citadelle pour parfaire ses connaissances sur le monde et percer les secrets des Marcheurs blancs et du Roi de la Nuit.

Devenir mestre (sorte de médecin-scientifique-sorcier-scribe de Game of Thrones) requiert un apprentissage long et des jours passés dans la grande bibliothèque. Cela veut dire des potions, de vieux ouvrages poussiéreux et des professeurs en choses occultes.

Un acteur, deux sorciers

Mestre Marwyn dans l'épisode 1 de "Game of Thrones" Crédit : HBO

C'est l'un de ses maîtres, l'archimestre Marwyn qui a ravi les fans de Harry Potter. Incarné à l'écran par l'oscarisé Jim Broadbent, les spectateurs avertis auront reconnu celui qui jouait un autre professeur, Horace Slughorn, dans les derniers films Harry Potter. Dans Harry Potter et le Prince de sans-mêlé et Harry Potter et les Reliques de la Mort, Jim Broadbent donne corps à un talentueux et fantasque professeur de potions. Dans Game of Thrones, il manipule toujours une plume pour écrire et mène des expériences mystérieuses entouré de fioles et de grimoires.



Si la série ne montre le mestre Marwyn que comme un homme en charge de la médecine (puisqu'il procède à une autopsie), les livres le décrivent comme Marwyn le Mage. De quoi faire tiquer les fans des deux univers. Ce personnage est le mestre le plus versé dans l'étude des arts occultes. Il a beaucoup appris lors de ses voyages vers l'Est auprès des sorciers d'Ashaï. Ceci explique sans doute pourquoi le mestre croit si facilement les dires de Samwell à propos de l'armée des morts qui arrive.

Les secrets de la bibliothèque

L'autre élément qui a fait sourire les fans d'Harry Potter c'est que les secrets de la Citadelle sont dissimulés dans une "réserve interdite". Une même "réserve" existe aussi dans l'école Poudlard du jeune Harry, elle y renferme - aussi - les plus sombres secrets magiques de cet univers imaginaire.



Si Harry Potter s'y rend grâce à sa cape d'invisibilité, Samwell Tarly de Game of Thrones préfère simplement voler les clefs. Moins spectaculaire mais tout aussi efficace.

La réserve de la bibliothèque de la Citadelle dans "Game of Thrones" Crédit : HBO